Invalidní důchody od ledna 2027 vzrostou až na 10 340 korun v minimu. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši penze

Od 1. ledna 2027 se zvýší všechny tři stupně invalidních důchodů. Nejnižší možná částka pro lidi ve třetím stupni invalidity dosáhne 10 340 korun měsíčně. Vláda už schválila pravidelnou valorizaci a poslanci projednávají ještě jednorázový příspěvek ve výši 2 000 korun.
Základní výměra roste o 270 korun
Dnes dostávají všichni penzisté základní výměru 4 900 korun měsíčně. Od ledna se tato pevná část důchodu zvýší na 5 170 korun. Změnu potvrdila vláda, když schválila nařízení o valorizaci pro rok 2027. Druhá složka penze, takzvaná procentní výměra, stoupne plošně o 0,2 procenta.
Zvýšení se týká přibližně 420 tisíc lidí, kteří v Česku pobírají některou z forem invalidního důchodu. Z tohoto celkového počtu spadá více než 187 tisíc občanů do prvního stupně a přes 151 tisíc do třetího stupně invalidity.
Nejnižší možná penze závisí na stupni invalidity
Zákon stanovuje u každého důchodu minimální hranici, pod kterou nesmí měsíční částka klesnout. Tato spodní hranice se počítá přímo ze základní výměry a od ledna se po její úpravě logicky posune nahoru. Lidé s invaliditou prvního stupně mají nárok na minimálně 6 894 korun měsíčně. Pro druhý stupeň činí nová minimální sazba 7 755 korun a pro třetí stupeň 10 340 korun.
|Stupeň invalidity
|Minimální částka v roce 2026
|Minimální částka od ledna 2027
|První stupeň
|6 534 Kč
|6 894 Kč
|Druhý stupeň
|7 350 Kč
|7 755 Kč
|Třetí stupeň
|9 800 Kč
|10 340 Kč
Většina lidí ovšem pobírá částky nad zákonným minimem. Zvýšení průměrných invalidních důchodů převýší samotný růst základní výměry jen o několik desítek korun. Penze pro první stupeň se zvedne průměrně o 282 korun a dosáhne 10 744 korun. U druhého stupně dělá průměrný růst 285 korun. Lidé ve třetím stupni si polepší průměrně o 297 korun na konečných 18 590 korun měsíčně.
„Relativně nízká valorizace je z jednoho pohledu také pozitivní zprávou, protože odráží nízkou inflaci. Přesto jsme využili možnost, kterou právní úprava nabízí, a zvýšili důchody nad stanovené minimum,“ řekl k vládnímu nařízení ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Kalkulačka valorizace
Spočítejte si, kolik budete od ledna brát. V kalkulačce vyberte druh důchodu (invalidní I., II. nebo III. stupně) a zadejte částku z prosince 2026.
Kalkulačka valorizace důchodů 2027
Zadejte svůj důchod a zjistěte, kolik budete brát od ledna 2027.
Váš důchod v prosinci 2026 (Kč měsíčně) Hrubá částka z posledního oznámení o výši důchodu.
Druh důchodu Je to předčasný důchod přiznaný po 30. 9. 2023, u kterého do konce roku 2026 nedosáhnete důchodového věku? Počet dětí, za které máte výchovné (500 Kč za dítě) Výchovné se nezvyšuje. Pokud ho nemáte, nechte 0.
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Výpočet je orientační. Vychází ze základní výměry 5 170 Kč (zvýšení o 270 Kč) a zvýšení procentní výměry o 0,2 %, které schválila vláda. Věková valorizace a příspěvek 2 000 Kč zatím musí projít Parlamentem. Kalkulačka nepočítá důchody, které se vyplácejí jen částečně kvůli penzi ze zahraničí. Přesnou částku vám sdělí Česká správa sociálního zabezpečení.
Sněmovna jedná o jednorázovém příspěvku
Vládní koalice navrhuje vyplatit důchodcům ještě jednorázový příspěvek ve výši 2 000 korun. Podle návrhu na něj mají nárok i lidé pobírající invalidní důchod. Podmínkou je, aby jim úřady penzi přiznaly před 1. lednem 2027 a aby měli nárok na její výplatu alespoň po část měsíce, ve kterém stát peníze pošle. O příspěvku aktuálně jedná Sněmovna a novela musí projít celým legislativním procesem včetně podpisu prezidenta.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, finance, idnes).