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Invalidní důchody od ledna 2027 vzrostou až na 10 340 korun v minimu. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši penze

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Od 1. ledna 2027 se zvýší všechny invalidní důchody. Základní výměra stoupne o 270 korun. Sněmovna navíc projednává jednorázový příspěvek 2 000 korun.
Lidé s invalidním důchodem si polepší.

Lidé s invalidním důchodem si polepší.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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