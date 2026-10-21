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Řidičský průkaz letos propadne 200 tisícům lidí. Nový lze vyřídit z domova a nechat poslat na poštu nebo do boxu

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Více než 200 tisícům řidičů letos vyprší platnost průkazu. Výměnu lze snadno vyřídit přes internet. Podle návrhu má doklad nově platit až 15 let.
Výměna řidičského průkazu dnes probíhá i přes internet.

Výměna řidičského průkazu dnes probíhá i přes internet.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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