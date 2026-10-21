Řidičský průkaz letos propadne 200 tisícům lidí. Nový lze vyřídit z domova a nechat poslat na poštu nebo do boxu

Do konce roku 2026 vyprší platnost více než 200 tisícům řidičských průkazů. Nový doklad lze vyřídit přes internet s doručením na výdejní místo. Podle návrhu ministerstva dopravy se má navíc platnost nově vydaných průkazů v budoucnu prodloužit na 15 let.
Žádost lze odeslat přes internet
Výměna propadlého dokladu obvykle znamená cestu na úřad a čekání ve frontě. Tuto situaci lze ale dnes přeskočit pomocí Portálu dopravy. O nový řidičský průkaz může z pohodlí domova požádat každý, komu do konce platnosti zbývá 90 dnů a méně. Systém po přihlášení sám předvyplní potřebné údaje do formuláře. Automaticky si také najde poslední fotografii včetně elektronického podpisu ze státních registrů.
K přihlášení do portálu slouží bankovní identita nebo mobilní klíč eGovernmentu. Lidé bez chytrého telefonu mohou využít občanský průkaz s čipem a připojenou čtečkou. Žádosti přes internet běžně odesílají i starší ročníky. Ve věkové skupině 71 až 80 let takto do konce září podalo elektronickou žádost téměř 12 tisíc lidí.
Celkově platnost průkazu do konce roku 2026 skončí 202 617 řidičům. Z tohoto počtu tvoří největší skupinu motoristé nad 61 let, kterých je přes 73 tisíc. Nejméně dokladů naopak vymění řidiči do 30 let věku. Při pohledu na regiony vede Středočeský kraj s 29 tisíci končícími průkazy, po kterém následuje hlavní město Praha se 23 tisíci. Nejméně starostí s výměnou budou mít lidé v Karlovarském kraji.
Nový průkaz dorazí na poštu nebo do výdejního boxu
Zpracování elektronické žádosti zabere přibližně tři minuty. Běžná výměna končícího průkazu je zdarma a příslušný úřad má na vyhotovení nového dokladu maximálně 20 pracovních dnů. Místo pro převzetí si žadatel vybírá rovnou v internetovém formuláři. Bez dalších poplatků si lze hotový doklad vyzvednout na zvoleném úřadu obce s rozšířenou působností.
Druhou variantou je doručení do výdejního boxu nebo na výdejní místo sítě Balíkovna. Odpadá tím nutnost navštěvovat úřad i při samotném převzetí hotového průkazu. Tato služba je zpoplatněna částkou 100 korun.
|Místo pro převzetí nového dokladu
|Cena za vyřízení
|Obecní úřad obce s rozšířenou působností
|zdarma
|Výdejní místo nebo box sítě Balíkovna
|100Kč
Při řízení auta ve vyšším věku hraje roli zdravotní stav. Pravidla pro povinné lékařské prohlídky se od roku 2026 změnila a první kontrola u lékaře se posunula z 65 let na 70 let. Týká se to všech běžných řidičů. Další prohlídky pak následují každé dva roky.
Papírové potvrzení o zdravotní způsobilosti už navíc řidič nemusí vozit s sebou v autě. Lékař výsledek prohlídky zadává přímo do elektronického systému. Policie si platnost posudku při případné kontrole na silnici ověří online.
Platnost průkazů se má prodloužit
Dnes platí řidičský průkaz na osobní auto přesně 10 let od vydání. Do budoucna mají úřady tento interval prodloužit. V meziresortním připomínkovém řízení je novela zákona o silničním provozu, podle které se má standardní platnost zvednout na 15 let. Změna se má týkat průkazů pro motocykly a osobní automobily včetně těch s přívěsem.
„Navrhujeme prodloužit standardní platnost řidičských průkazů z deseti na patnáct let. Řidiči by tak nemuseli své doklady obnovovat tak často a nastavení by lépe odpovídalo současnému významu řidičského průkazu jako dokladu o řidičském oprávnění,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Pravidlo se podle návrhu uplatní pouze na nově vydané doklady. Platnost již vydaných průkazů se automaticky prodlužovat nemá. Změna by mohla podle ministra začít platit od července roku 2027.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (md.gov, energozrouti).