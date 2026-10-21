Nevzhledné chloupky na obličeji lze odstranit několika účinnými metodami. Každá nabízí odlišné výhody i výsledky

Chloupky na obličeji plní určitou funkci, ale občas vypadají velmi nevzhledně a kazí lidem vzhled. Pokud se jich chcete zbavit, odložte žiletky stranou a využijte tyto domácí triky.
Chloupky na obličeji trápí primárně ženy a velice často chtějí podstupovat i drastické metody, které jsou i velmi drahé. Jestliže byste se jich také rádi zbavili,
nezapomínejte na to, že fungují jako ochranná vrstva pokožky. Mohou však kazit celkový vzhled pleti a zasahovat do ženské krásy. Naštěstí existuje několik tipů, jak se jich zbavit z pohodlí domova, potvrzuje lékařka Debra Rose Wilson. Kurkuma a cizrna
Jestliže jste ještě neslyšeli o těchto dvou surovinách, z nichž se převážně připravuje jídlo, máte možnost je vyzkoušet i na odstranění chloupků na obličeji. Budete potřebovat 1 polévkovou
lžíci kurkumy, 2 lžíce cizrnové mouky a trochu mléka. Do mísy nasypte všechny tyto ingredience a smíchejte. Abyste si vytvořili pastu, přidejte menší množství mléka. Fotografie: Pexels
Pastu poté naneste na chloupky na obličeji a nechte 20 minut působit. Následně si k ruce vezměte
klasický vatový tamponek, jež je potřeba namočit do teplé vody a pastu z obličeje odstraňte. Celou pleť si nakonec opláchněte. Tuto metodu využívejte pouze jednou týdně po dobu 1 měsíce.
Jedlá soda odstraní chloupky na obličeji
Jedlou sodu nemusíte používat pouze při přípravě pokrmů nebo při úklidu, ale také v momentě, kdy pečujete o svou krásu. Do hrnce si dejte 200 ml vody a přiveďte k varu.
Až se začne voda vařit, přidejte 1 lžíci jedlé sody a promíchejte. Po vychladnutí naneste tento přípravek vatovým tamponem na obličej a nechte působit přes noc. Druhý den opláchněte obličej teplou vodou. Uvidíte, že časem odstraníte veškeré chloupky z pleti. Fotografie: Freepik Cukr s citronem
Budete potřebovat čtvrt šálku citronové šťávy, 1 šálek vody a 2 šálky cukru. Všechny přísady si dejte do misky a míchejte je tak dlouho, dokud nezískáte potřebnou pastu.
Tuto směs následně naneste na obličej krouživými pohyby a udělejte si peeling na ochlupených částech obličeje. Nakonec si vše opláchněte vodou a osušte ručníkem. Nezapomeňte na to, že po této metodě je potřeba nanést na pleť hydratační krém. Fotografie: Pixabay Jedlá soda a citronová šťáva
V případě, že doma nebudete mít cukr, můžete si udělat pastu jednoduše i z citronové šťávy a místo cukru přidat jedlou sodu. Všechno opět umíchejte v misce a
získáte hmotu, která je konzistencí podobná pastě. Tu naneste na ochlupené části obličeje, nechte 10 minut působit a poté smyjte teplou vodou. Nakonec pleť vysušte ručníkem a naneste hydratační krém. Med s ječmenem a cukrem
Na tento přípravek budete potřebovat 1 / 2 šálku mléka, 2 polévkové lžíce medu a 1 polévkovou lžíci ječmene. Všechny suroviny
míchejte v misce do té doby, dokud nezískáte hustou konzistenci. Přípravek naneste na obličej a nechte působit přibližně 15 minut. Poté pokožku opláchněte teplou vodou.
Zdroj:
Healthline
Článek
Velmi efektivní způsoby, jak se nadobro zbavit nevzhledných chloupků na obličeji pochází z webu Světkreativity.