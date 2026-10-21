Rozzáří nejen váš úsměv! Zubní pasta pomůže při úklidu i v boji proti stresu

Věřili byste tomu, že obyčejná zubní pasta za pár korun nahradí i ty nejdražší čisticí prostředky? Že ne? Pak čtěte dál a zjistíte, s čím vším si zubní pasta hravě poradí! Skvělou práci odvede v koupelně, v kuchyni i na vašem oblíbeném kousku oblečení.
Rozzáří nejen váš úsměv
Nejširší uplatnění najde zubní pasta v koupelně, kde rozzáří nejen váš úsměv, ale i pochromované vodovodní kohoutky, vanu a umyvadlo. Spárám mezi dlaždicemi navrátí bělost a zrcadlo zbaví čmouh od řasenky či rtěnky. A navíc! Pokud rozetřete tenkou vrstvu zubní pasty po zrcadle, nebude se vám mlžit.
Zubní pasta zbaví váš oblíbený hrnek skvrn od kávy či černého čaje.
Pryč s fleky od horkého hrnku
Pokreslil váš malý umělec stěnu v obývacím pokoji nebo dřevěný stůl? Zachovejte klid a sáhněte po klasické bílé zubní pastě! Výborně si poradí nejen s pastelkami, ale i s lihovými fixami a propiskou. Dřevěný stůl navíc dokáže zbavit i nežádoucích bílých koleček, které na stole obvykle zůstávají po horkém hrnku.
Kartony od vajec nevyhazuje! Vyrobíte z nich originální misku i šikovný organizér
Při odstraňování škrábanců buďte opatrní
Zubní pasta s jemným abrazivním účinkem dokáže vyleštit světla na autě a drobné škrábance na displeji vašeho mobilního telefonu, tabletu i brýlích. Škrábanců zbaví dokonce i CD, DVD a kožené boty. Důležité je však příliš netlačit!
Stříbrné šperky snadno zčernají. Jejich lesk jim však můžete jednoduše navrátit. Stačí šperk natřít zubní pastou, nechat ji přes noc působit a druhý den ji opatrně smýt.
Bílá bude opět bílá
Žluté fleky od potu na bílém tričku trápí mnoho žen. Zubní pasta v kombinaci s peroxidem vodíku a jedlé sody je však hravě odstraní. Stejně tak si skvěle poradí i s rtěnkou obtisknutou na vaší oblíbené halence, skvrnou od inkoustu i s fleky na koberci. Účinek zubní pasty ale nejdříve vyzkoušejte na méně viditelném místě!
Zářivou bělost také navrátí zašedlé bílé podrážce a ostatním gumovým částem u vašich oblíbených tenisek.
Jedlá soda na zahradě: Vyžene mravence a ochrání rajčata i okurky
Vaše ruce zbaví rybího zápachu
V kuchyni využijete zejména její schopnost neutralizovat pachy. Kojenecké láhve zbaví zápachu zkyslého kojeneckého mléka a termosku vydezinfikuje. V láhvi stačí trochu pasty smíchat s vodou, pořádně protřepat a samozřejmě na závěr důkladně vypláchnout. Zápachu však zbaví i kuchyňské prkénko a vaše ruce po krájení cibule, česneku či po porcování ryby.
Napadlo by vás někdy vyrobit si ze zubní pasty antistresovou pomůcku? Že ne? Zkuste to a tubu zubní pasty vymačkejte do nafukovacího balonku. Jednoduché, ale účinné.
A na závěr máme pro vás i několik kosmetických tipů. Věděli jste například, že zubní pasta je skvělou první pomocí při bodnutí hmyzem? Pokožku zklidní a zbaví vás nepříjemného svědění. A nejen to! I ta nejobyčejnější zubní pasta vysuší akné, opar i puchýř. Při pravidelném používání navíc vybělí a navrátí lesk vašim nehtům.
Máte i vy nějaký nápad, jak využít (ne)obyčejnou zubní pastu v domácnosti? Podělte se o něj v diskuzi u článku!
Zdroje:
- https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/uklid-se-zubni-pastou-30000710.html
- https://www.idnes.cz/jenprozeny/ostatni/zubni-pasta-domacnost-uklid.A200812_195214_jpz-ostatni_abr
- https://www.akcniceny.cz/magazin/12-prekvapivych-zpusobu-jak-doma-vyuzit-zubni-pastu-od-vybeleni-tenisek-po-odstraneni-skrabancu-na-aute/
- https://www.denik.cz/dum-a-byt/zubni-pasta-vyuziti/