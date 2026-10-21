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Další dům na novojičínském náměstí prošel opravou. Vyšla na téměř sedm milionů

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Další měšťanský dům na Masarykově náměstí v Novém Jičíně prošel rekonstrukcí. Budova se dvěma provozovnami a čtyřmi byty má novou střechu a krovy, opraveny byly také komíny a pískovcové schodiště. Práce vyšly celkem na téměř 7 milionů korun.
Další dům na novojičínském náměstí prošel opravou. Vyšla na téměř sedm milionů

Další dům na novojičínském náměstí prošel opravou. Vyšla na téměř sedm milionů

Zdroj: město Nový Jičín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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