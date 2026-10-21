Další dům na novojičínském náměstí prošel opravou. Vyšla na téměř sedm milionů

Další dům na novojičínském náměstí prošel opravou. Vyšla na téměř sedm milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další dům na novojičínském náměstí prošel opravou. Vyšla na téměř sedm milionůZdroj: město Nový Jičín
Článek byl publikován 21.10.2026 16:34
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →