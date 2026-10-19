Nvidia popírá konec GeForce RTX 5090. Odstranění z nabídky ale nevysvětlila

Jeff Fisher, který by mohl patřit k pěti nejdéle působícím zaměstnancům Nvidie (nastoupil v roce 1994, tedy asi rok po založení), podle tchajwanského webu 4gamers popřel ukončení výroby GeForce RTX 5090:
Kdyby nebylo GeForce, Nvidia by dnes nebyla tam, kde je. A kdyby neexistovala CUDA, která dokáže využít obrovský paralelní výpočetní výkon GeForce, neexistoval by ani dnešní trh s umělou inteligencí.
[…] Dodavatelský řetězec (výrobní kapacity) skutečně naráží na určitá omezení, ale Nvidia dělá maximum pro to, aby dostala své produkty na trh. Ačkoli existují i jiné varianty čipů RTX 5090, výroba této grafické karty skutečně nebyla ukončena. Nvidia bude pokračovat v dodávkách, což je velmi důležité.
--- Jeff Fisher, Nvidia
Sice není jasné, což Fisher myslel existencí jiných variant RTX 5090 (snad čínskou D a D V2?), nebo na co tímto obratem narážel, ale jednoznačně tvrdí, že výroba ukončena nebyla. Kam se vyrobené GeForce RTX 5090 dostaly (když se stále vyrábějí), proč zmizely z nabídky Nvidie a proč začaly mizet i z nabídek e-shopů, však Fisher nevysvětlil.
Situace vypadá tak, že výroba formálně ukončena nebyla, ale byla ještě výrazněji omezena. Po cenovém skoku z ~$4000 na ~$8000 tedy nejspíš dojde ještě k dalšímu zdražení - tedy tam, kde budou mít karty v nabídce. NewEgg v současnosti zobrazuje tři modely, které jsou dodávané z USA. Nejlevnější Founders Edition stojí $8500, ostatní pocházejí zejména z Hong-Kongu a začínají na zhruba $9700. Na výběr je od $10 000.
Redakce webu VideoCardz spekuluje, zda Nvidia po negativní odezvě na ukončení výroby GeForce RTX 5090 nezměnila názor a nerozhodla se pokračovat; tuto hypotézu ale nepovažuje za příliš pravděpodobnou. Stávající vyjádření působí spíše jako snaha o uklidnění situace. „Výroba“ a „dostupnost“ GeForce RTX 5090 začínají silně připomínat situaci s GeForce RTX 3050 v době kryptománie, kdy se karta vzácně objevovala v nabídkách za několikanásobek ceny uvedené v recenzích (často za ceny vyšší než rychlejší modely - ale to už paralelou k GeForce RTX 5090 není).