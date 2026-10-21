Ve Slavii ztratil místo, v Arábii se stal mužem zápasu i po prohře. Staněk předvedl proti Al Hilalu zákrok večera

Na Kingdom Arenu v Rijádu přišlo v pondělí 19. října 11 498 diváků a většina z nich čekala jasnou výhru domácích. Al Hilal nastoupil s Koulibalym, Rúbenem Nevesem, Milinkovićem-Savićem, Martinellim a Watkinsem, tedy se jmény, která se ještě nedávno objevovala v sestavách Premier League a Ligy mistrů. Proti nim stál brankář, který byl ve Slavii před pár týdny až za Jakubem Markovičem. Staněk pustil jediný gól a podle iSportu byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Pro český fotbal to není jen kuriozita ze vzdálené ligy. Z tohoto zápasu je dobře vidět, proč pro něj může být hostování v Al Hazemu užitečnější než sezona na lavičce v Edenu.
Rameno proti Koulibalymu
Rozhodující moment přišel ve 40. minutě. Al Hilal rozehrál dlouhý aut, míč se prodloužil do pětky a před Staňkem se zčistajasna objevil úplně volný Kalidou Koulibaly. Senegalský stoper zakončoval z vyložené pozice, ze které se gól čeká. Staněk ale stihl vystavit levé rameno, míč ho trefil a odrazil se mimo bránu.
Nebyla to parádní robinsonáda s nataženými rukavicemi do šibenice, ale čistý reflex. Brankář nemá čas skočit, a tak tělem zavře úhel a doufá. Takové zákroky se v sestřizích ztrácejí, trenéři je ale mají rádi nejvíc. Ukazují, že gólman stojí správně.
Koulibalyho šance nebyla jediná. iSport napočítal čtyři těžké zákroky, jednou Staňkovi pomohlo břevno a domácí podle stejného zdroje spálili několik tutovek. Trenér Al Hilalu Simone Inzaghi na lavičce podle iSportu šílel. Gól padl až v 89. minutě, kdy hlavou skóroval Gabriel Martinelli. Při něm podle českého zpravodajství neměl Staněk šanci zasáhnout. Výsledek i střelce potvrzuje oficiální web Al Hilalu, který zápas řadí do 10. kola Roshn Saudi League.
Čísla, která vysvětlují cenu pro poraženého
Ocenění pro hráče prohraného týmu vypadá na první pohled zvláštně. Když se ale podíváte na statistiky, je jasné, proč porota neměla moc na výběr.
|Ukazatel
|Hodnota
|Očekávané góly Al Hilalu (xG)
|3,12
|Očekávané góly ze střel na bránu (xGOT)
|2,04
|Skutečně vstřelené góly
|1 (89. minuta)
|Střely Martinelliho / z toho na bránu
|5 / 2
|Klíčové přihrávky Rúbena Nevese
|5
|Rohy Al Hilalu
|7
Hodnota xG 3,12 znamená, že Al Hilal si podle modelu vytvořil šance, ze kterých průměrný tým dá zhruba tři góly. Druhé číslo je pro brankáře důležitější. Ukazatel xGOT 2,04 počítá jen se střelami, které skutečně mířily mezi tyče, a bere v úvahu i jejich umístění. Staněk tedy čelil zakončením v hodnotě přes dva góly a inkasoval jeden. Zbytek šancí Al Hilal pokazil sám, v jednom případě mu do cesty vstoupilo břevno.
Podle nás je to nejpřesnější vysvětlení celého večera. Al Hazem neprohrál jen o jeden gól díky dobré obraně, ale díky dobrému brankáři. Ocenění tak nebylo cenou útěchy pro outsidera. Byl to prostý popis toho, co se na hřišti dělo.
Proč musel ze Slavie
Staněk ještě nedávno patřil k oporám Slavie. Na jaře se vrátil po dlouhé rekonvalescenci, odchytal 13 zápasů a udržel 10 čistých kont. Taková bilance by v běžné situaci jedničce místo spolehlivě udržela. Jenže ve Slavii mezitím nastoupil Jakub Markovič, který během Staňkova zranění chytal a místo v brance už nepustil.
Klub to v červenci řekl na rovinu. Místopředseda představenstva Jaroslav Tvrdík podle ČT Sport mluvil o širokém kádru a dvojici Markoviče s Domčakem označil za „absolutní špičku“ pro případ, že Staňkovi vyjde odchod. Slavia tedy zvolila kontinuitu a mladšího brankáře, který už byl rozchytaný. Podle průběžné statistiky Goal.com má Markovič v sezoně 2026/27 za sebou sedm startů, 630 minut, pět inkasovaných gólů a tři čistá konta.
Chyba to ze strany Slavie podle nás není. Klub má jedničku, která funguje, a nepotřeboval drahou trojku za jejími zády. Staněk zase nepotřeboval sedět. Dohoda tak dává smysl oběma stranám. Výkon v Rijádu jen připomněl, že Slavia pustila brankáře, který na to pořád má.
Arábie jako škola, ne exil
Odchod se rodil hektickým tempem. Agent Filip Zíka v rozhovoru pro TN.cz popsal telefonáty se saúdskými kluby pozdě večer i po půlnoci a závod s registrační uzávěrkou. Česká liga podle něj nebyla první volbou. Ve hře byly i anglický Bolton Wanderers, bulharský Ludogorec nebo americký DC United. Nakonec vyhrál Al Hazem. Podle Zíky rozhodlo klidné prostředí menšího města Ar Rass, rodinná atmosféra klubu a profesionální zázemí. Hostování platí od 6. září do 30. června 2027, kdy se má Staněk podle Sofascore vrátit do Slavie. Zároveň má podle agenta po dobu hostování vlastní smlouvu přímo s Al Hazemem.
Začátek nebyl týmově nijak slavný. Tři zápasy za devět dní skončily jednou remízou a dvěma porážkami. Pro brankáře je ale důležitější něco jiného: v Al Hazemu je od prvního dne jasnou jedničkou.
Saúdská liga je extrémně nevyrovnaná. Transfermarkt vede Al Hazem s tržní hodnotou, která je proti velkoklubům z Rijádu a Džiddy řádově nižší. Právě to je pro Staňka výhoda. Proti Al Hilalu, Al Nassru nebo Al Ittihadu bude mít víc práce než ve Slavii, kde ho chránila nejlepší obrana v Česku. Ve Slavii sbíral čistá konta, v Al Hazemu bude sbírat zákroky. Pro brankáře, který chce ukázat svou hodnotu, je druhá varianta podle nás cennější.
Týká se to i reprezentace. Na mistrovství světa 2026 jel Staněk jako trojka za Matějem Kovářem a Lukášem Horníčkem. V zářijové nominaci Santiho Denii na Ligu národů už chyběl, místo něj trenér povolal Horníčka, Antonína Kinského a Kováře, jak uvádí ČT Sport. Jeden večer v Rijádu ho zpátky do kádru nevrátí. Dá mu ale argument, který na lavičce Slavie mít nemohl: pravidelnou zápasovou praxi proti útočníkům evropské úrovně.
Další zkouška: Ronaldo
Program Al Hazemu nedává moc času na oddech. Podle Goal.com hraje tým už ve čtvrtek 22. října doma s Al Fayhou. Tento zápas je pro něj příležitostí konečně bodovat.
Ještě zajímavější termín je 5. listopadu. Al Hazem tehdy podle programu na Goal.com přivítá Al Nassr, tedy klub Cristiana Ronalda, s výkopem v 18:00. Pokud zůstane Staněk zdravý a v brance, čeká ho po Martinellim a Watkinsovi další jméno z nejvyšší police. Saúdskou ligu lze v Česku podle oficiálního webu Saudi Pro League sledovat na StrikeTV a Premieru.
Proti Al Hilalu bránu nakonec neudržel, Martinelli ji prolomil minutu před koncem. Rameno, které ve 40. minutě zastavilo Koulibalyho, ale pro jeho kariéru znamená víc než spousta čistých kont ze sezony na lavičce. Na podobné večery Staněk do Ar Rassu odcházel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner