Dobeš hloupě fauloval a rozhodl zápas pro soupeře. Po čtvrté ztrátě vedení se do něj nepřímo pustila vlastní kabina

Úterní večer v Bell Centre, 20. října, prodloužení za stavu 3:3, hra tři na tři. Montreal měl puk pod kontrolou ve vlastním pásmu a chystal se střídat. V tu chvíli Dobeš vystoupil k hraně brankoviště, natáhl levou ruku a zablokoval Collinu Grafovi cestu. Rozhodčí zvedli ruku: dvě minuty za bránění ve hře v čase 61:53. San Jose dostalo přesilovku čtyři na tři a Macklin Celebrini ji v čase 62:13 proměnil střelou z pravého kruhu po přihrávce Ivara Stenberga. Sharks vyhráli 4:3. Dobeš zápas sám neprohrál. Jeho chyba ale byla poslední, nejviditelnější a podle nás i nejzbytečnější z celé série, kterou si Canadiens ten večer naložili.
Dvacet sekund, které smazaly dobrý večer
Ironie celé scény spočívá v tom, co jí předcházelo. Jen chvíli před faulem Dobeš Montreal podržel zákrokem proti Stenbergovi, tedy přesně tím typem zásahu, kvůli kterému ho fanoušci na jaře nosili na rukou. Pak přišel okamžik, kdy nemusel dělat nic. Puk měli jeho spoluhráči, branka nebyla bezprostředně ohrožena, ze střídačky už se chystala čerstvá trojice. Stačilo zůstat v brankovišti.
Oficiální zápis NHL celou pasáž popisuje strohým sledem časů: trest v 61:53, gól v 62:13. Při hře čtyři na tři je přesilovka v prodloužení pro útočící tým téměř luxus a Sharks mají ve svých řadách hráče, kterému se proti Montrealu zjevně daří. Celebrini ten večer zaznamenal dva góly a asistenci, byl vyhlášen první hvězdou a proti Canadiens má v kariéře 12 bodů z pěti zápasů.
Dobeš svůj zákrok po utkání nevysvětlil. S novináři nemluvil a v šatně nebyl k dispozici. Jediné vodítko k tomu, co se mu honilo hlavou, tak nabízejí spoluhráči.
Caufield: Střelili jsme si do nohy
Nejostřeji se po prohře vyjádřil Cole Caufield. Mluvil o hloupých trestech, které nebyly potřeba, o tom, že si tým „střelil do nohy“ a nehrál dost vyspěle. K Dobešovi byl konkrétní, i když ho nijak neponižoval: brankář je podle něj soutěživý a chtěl vyhrát, ale v té fázi zápasu to nebylo potřeba a Montreal dal rozhodčím možnost zvednout ruku.
Caufieldova kritika ovšem nemířila jen do brankoviště. Zmínil i obránce Arbera Xhekaje, který podle něj nemusel shazovat rukavice s Michaelem Kesselringem, protože se s ním nikdo ze Sharks bít nechtěl. Xhekajův trest ve třetí třetině přitom Montreal přišel draho, Tyler Toffoli využil přesilovku a srovnal na 3:3.
Juraj Slafkovský zvolil opačný tón. Nikoho jmenovat nechtěl, protože všichni jsou součástí týmu, a když někdo udělá trest, ostatní se ho snaží podržet. K Dobešovi dodal, že ho podporuje ve všem, co dělá, a že se brankář snažil pomoct týmu získat malou výhodu. Z kombinace obou výpovědí se dá usuzovat, co Dobeš zamýšlel: drobnou překážku, která Grafa zpomalí a usnadní Montrealu rozehrávku či střídání. Úmysl pochopitelný, provedení drahé.
Podle nás obě reakce dohromady ukazují spíš zdravou kabinu než rozkol. Caufield pojmenoval problém nahlas, Slafkovský chránil spoluhráče. Tak má fungovat tým, který ví, že má potíž, a nechce z ní dělat hon na jednoho hráče.
Čtvrtý ztracený náskok a liga v trestech
Dobešův faul je jen poslední článek řetězu. Montreal vedl po dvou třetinách 3:1, první útok ve složení Nick Suzuki, Slafkovský a Caufield si připsal šest bodů, každý z nich gól a asistenci. Pak Michael Misa po ztrátě puku snížil, Xhekaj šel na trestnou lavici, Toffoli vyrovnal a zbytek obstaral Celebrini.
Podle LNH.com šlo o třetí ztrátu dvougólového vedení ve čtyřech posledních zápasech a čtvrtou v prvních devíti utkáních sezony 2026/27. To už není smůla, to je vzorec. Obránce Alexandre Carrier přiznal, že problém nejsou jen tresty v jednom zápase, ale že se týmu vrací od začátku sezony.
Čísla mu dávají za pravdu:
- zhruba 5,3 trestu na 60 minut (nejvyšší hodnota v celé NHL podle Canadian Press),
- 42 menších trestů a 94 trestných minut po osmi zápasech podle CBS Sports,
- nejhorší bilance v počtu vyfasovaných menších trestů mezi všemi týmy v průběžně aktualizovaných tabulkách DeepMetric.
Trenér Martin St. Louis to shrnul klidněji, ale stejně jasně: při vedení o dva góly ve třetí třetině musí tým chápat skóre a vědět, co v tu chvíli potřebuje a co ne. Dobešův výpad k Grafovi je učebnicovým příkladem toho, co Montreal v prodloužení nepotřeboval.
Z hrdiny play-off pod tlak
Proč jedna chyba v říjnovém zápase vyvolává takový ohlas? Protože Dobeš v Montrealu není obyčejný brankář. Na jaře 2026 se stal kultovní postavou Bell Centre. V sedmizápasové sérii prvního kola proti Tampě chytal s průměrem 2,03 inkasovaného gólu a úspěšností 92,3 %, rozhodující sedmý zápas odchytal s 28 zákroky jako první hvězda. Ve dvou sedmých zápasech play-off zastavil dohromady 65 ze 68 střel a celé vyřazovací boje zakončil s bilancí 9-6 a úspěšností 91,1 %. V květnu se o něm mluvilo i v souvislosti s Conn Smythe Trophy.
Říjen vypadá jinak. Před zápasem se Sharks měl bilanci 1-2-1, průměr 4,63 a úspěšnost 84,2 %. Po přičtení 26 zákroků ze 30 střel proti San Jose vychází podle našeho výpočtu zhruba takto:
|
|Jakub Dobeš
|Jacob Fowler
|Bilance (V-P-PP)
|1-2-2
|3-1-0
|Střely / zákroky
|144 / 122
|90 / 81
|Úspěšnost zákroků
|84,7 %
|90,0 %
|Průměr inkasovaných gólů
|4,47
|2,16
|Čistá konta
|0
|1
Rozdíl je propastný. Proti San Jose přitom Dobeš nechytal špatně, ze čtyř inkasovaných gólů padly dva v přesilovce. Jenže jeho start sezony už předtím nahlodal status jedničky, jak upozornila Canadian Press, a prohra se Sharks podle ní jen zvýší tlak, pod kterým se ocitá v jednom z nejcitlivějších hokejových prostředí světa. Sportsnet šel ještě dál: Dobeš podle něj dostal šanci vrátit se do formy a promarnil ji.
Ve hře tak je souboj o bránu. St. Louis po zápase řekl, že se na to vyspí a situaci vyhodnotí další den. Kdo bude chytat v pátek 23. října proti Chicagu, zatím oznámeno nebylo. Pokud by trenér dal větší prostor Fowlerovi, mohl by se faul na Grafa zpětně stát bodem zlomu sezony.
Dobešova nejsilnější vlastnost je zároveň jeho slabinou. Soutěživost, se kterou na jaře lovil puky v sedmých zápasech, ho v říjnu vytáhla k hraně brankoviště v momentě, kdy měl stát a čekat. Pro brankáře, který v Montrealu potřebuje znovu získat důvěru, může být nejtěžším úkolem udělat méně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka