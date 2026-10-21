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Dobeš hloupě fauloval a rozhodl zápas pro soupeře. Po čtvrté ztrátě vedení se do něj nepřímo pustila vlastní kabina

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Jakub Dobeš v prodloužení proti San Jose zbytečně zastavil Collinu Grafa. Za 20 sekund rozhodl Celebrini a Montreal přišel o další dvougólový náskok.
Dobeš hloupě fauloval a rozhodl zápas pro soupeře. Po čtvrté ztrátě vedení se do něj nepřímo pustila vlastní kabina

Dobeš hloupě fauloval a rozhodl zápas pro soupeře. Po čtvrté ztrátě vedení se do něj nepřímo pustila vlastní kabina

Zdroj: Canadiens Montréal
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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