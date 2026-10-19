KeyBanc: Intel 18A objednali Broadcom, Google, Apple, AMD, Microsoft i Nvidia

Pat Gelsinger 23. března 2021 představil IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturing 2.0), strategii, která zpřístupnila výrobní kapacity Intelu externím zákazníkům prostřednictvím nově rozvíjené divize Intel Foundry Services (IFS). Krátce po pololetí téhož roku došlo na oznámení plánu 5N4Y (Five Nodes in Four Years), kdy měl Intel do čtyř let dostat na trh pět nových procesů: Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A a Intel 18A. To nedopadlo úplně podle plánů, proces Intel 3 (tj. vylepšený Intel 4) zůstal jen pro interní potřebu Intelu, Intel 20A byl zrušen zcela a Intel 18A se do července 2025 na trh nedostal. Vlastně na něm Intel v termínu nerozběhl ani velkokapacitní sériovou výrobu pro vlastní potřeby - první produkt (Panther Lake) vyšel až začátkem roku 2026 a dostupnost byla po řadu měsíců v podstatě na úrovni vzorků.
Od března 2021, kdy byla strategie IDM 2.0 představena, přicházejí zprávy o zakázkách, které měl Intel pro své továrny získat, ale přestože uteklo více než 5,5 roku, se dosud žádná z těchto zvěstí nepotvrdila vydáním jakéhokoli konkrétního produktu, jehož křemík by byl zakázkově vyroben u Intelu.
Navzdory tomu v červenci letošního roku sepsali analytici společnosti KeyBanc (investiční a korporátní bankovní divize americké regionální banky KeyCorp) zprávu, podle které je výtěžnost procesu Intel 18A(-P) jen v těsném závěsu za TSMC, daleko před Samsungem. Intel prý měl získat zakázky od společností Apple, AMD, Nvidia, Marvel, Microsoft, Micron a OpenAI.
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Po třech měsících, během kterých žádný z odstatních zdrojů jmenované informace v takto pozitivním rozsahu nepotvrdil, přichází KeyBanc s dalším vyjádřením. Podle něj má Intel zajištěné zakázky (od / na):
- Broadcom - síťové switche
- Google - serverová CPU
- Apple - A-Series a M-Series čipy
- AMD - klientské (~PC) čiplety
- Microsoft - serverová CPU
- Nvidia - Rubin pro GeForce
Amazon (AWS), Anthropic a Tesla pak mají vyhodnocovat nasazení procesu Intel 14A.
Bodový výčet se má týkat výslovně získaných zakázek, nikoli jen uvažovaného nasazení procesu Intelu. Jak to, že z výčtu jistých zakázek oproti létu vypadl Marvel, Micron a OpenAI, analýza KeyBanc nijak nevysvětluje. Vyvolává to oprávněné pochyby o spolehlivosti a věrohodnosti těchto dat, nicméně to vyvolával už samotný kontrast letní zprávy vůči tomu, co uváděly jiné zdroje. Nakonec i srovnávání procesu Intel 18A s 2nm namísto 3nm procesu TSMC.
Nelze říct, že je nemožné, aby Intel nějaké zákazníky získal. Kapacity TSMC jsou téměř vyčerpané a poptávka po akcelerátorech, procesorech a serverových komponentách obecně zůstává vysoká. Z velké části jsou ale brzdou ceny a dodávky pamětí, částečně také pokročilé pouzdření čipů, takže je otázkou, do jaké míry by využití výrobních procesů Intelu situaci pomohlo. Nelze proto vyloučit možnost, že KeyBanc nebo jeho zdroje trochu míchají předběžný projev zájmu o proces (o kterém slýcháme už více než pět let) či zkušební výrobu vzorků pro vyhodnocení procesu s reálně podepsanými závaznými smlouvami. V takovém případě by nepřipadalo v úvahu, aby z kvartálu na kvartál tři velcí zákazníci Intelu zmizeli.