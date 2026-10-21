Anduril a F-22 Raptor: Plamen západu? Ne, pilot stíhačky poprvé řídil za letu dron YFQ-44A

Letectvo USA oznámilo, že pilot stíhačky F-22 Raptor za letu převzal řízení bezpilotního stroje YFQ-44A Fury vyvinutého společností Anduril.
Test proběhl na začátku října 2026 a jde o první takovou demonstraci s tímto typem Collaborative Combat Aircraft (CCA). Pro americké letectvo je to klíčový milník programu, který má změnit podobu budoucích vzdušných operací.
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Podle oficiálního sdělení letectva
působil pilot F-22 jako vzdušný „quarterback”. Zadával jednomu stroji YFQ-44A taktické pokyny a ty následně autonomní software dronu sám prováděl. YFQ-44A Fury, Master Sgt. Gustavo Castillo, Volné dílo
Stroj podle dostupných informací předvedl dynamické letové manévry a simulované bojové úkoly. Nešlo tedy o ovládání dronu na dálku.
Pilot nepřebíral řízení stroje společnosti , ale určoval, co se má udělat, a dron sám prováděl příkazy. Anduril
Testu se účastnili příslušníci 412. zkušebního křídla, 422. zkušební a vyhodnocovací perutě, 309. softwarového inženýrského uskupení a Experimental Operations Unit. Zapojila se také kancelář programu F-22 a pobočka CCA Software Autonomy and Teaming Branch.
F-22 Raptor jako jeden z budoucích zabijáků ovládajících drony
Volba F-22 není náhodná.
Americké letectvo už dříve označilo Raptor za „threshold platform”, tedy za základní stroj programu CCA. Integrace s dalšími typy se sice zvažuje, ale počáteční spárování mají tvořit právě CCA a F-22.
Mezi dalšími uvažovanými typy jsou podle dostupných informací
F-16, F-35A, F-15E a F-15EX. Anduril uvádí, že FQ-44A má působit po boku strojů jako F-35, F-15EX a budoucí F-47. F-15EX, U.S. Air Force photo by Alejandro Peña
Říjnový test navazuje na dřívější zkoušky. V létě 2026 poprvé létaly s YFQ-44 a YFQ-42 i pilotované stíhačky, tehdy však drony nebyly řízeny z nich.
Předchůdce byl MQ-20 Avenger
F-22 už dříve převzal řízení bezpilotního MQ-20 Avenger. Test ověřoval koncept MUM-T (manned-unmanned teaming), tedy spolupráce pilotovaných a bezpilotních strojů.
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Avenger slouží jako náhradní platforma pro vývoj autonomního létání už více než pět let. Podporoval práci na konceptech, které později dostaly konkrétní podobu v strojích XQ-67A a YFQ-42A.
Odlišnost říjnového testu spočívá v tom, že
poprvé šlo o skutečný typ stroje z programu CCA Increment 1. Není to tréninkový dron, ale stroj určený do budoucí služby v americkém letectvu. FQ-44A Fury od Anduril
FQ-44A je vyvinutý společností Anduril pro program CCA. Je koncipován jako levný autonomní prostředek, který rozšiřuje dosah pilotovaných stíhaček a přebírá rizikové úkoly. Podle dostupných údajů
klade konstrukce důraz na rychlý vývoj, otevřenou architekturu a modularitu.
Základní milníky programu FQ-44A Fury:
květen 2025: letectvo představilo zkušební stroj blízký sériové podobě a zahájilo pozemní zkoušky, říjen 2025: první let prototypu, podle Anduril „556 dní od zahájení vývoje”, 2026: zkoušky s cvičnými střelami AIM-120 AMRAAM, ověřování integrace zbraní a bezpečného oddělení, 2026: experimentální nasazení u Experimental Operations Unit na základně Edwards v Kalifornii. US Air Force: Program CCA Increment 1
Letectvo letos v létě zadalo zakázky na vývoj a výrobu strojů FQ-42 a FQ-44 i na produkční software pro autonomní vedení mise. Podle letectva přišel tento krok o měsíce dříve, než se plánovalo, protože oba stroje splnily požadavky.
Zakázky s sebou přinesly zrušení označení „Y”, které značilo prototyp. Letectvo také oznámilo jména:
FQ-44 dostal název Fury, FQ-42 od společnosti General Atomics název Vengeance.
V srpnu 2026 letectvo zkoušelo přenosné pozemní řídicí stanice C2E (Portable Command and Control Enclave). Mají podporovat koncept Agile Combat Employment v obtížných podmínkách po celém světě.
Ministr letectva Troy Meink uvedl, že letectvo by mělo mít do roku 2032
pět set strojů CCA. Dřívější cíl přitom zněl na více než 150 bojeschopných CCA do konce desetiletí. Nové číslo tedy znamená výrazné zvýšení ambicí amerického letectva, i když skutečné dodávky teprve ukáží, zda je realistické.
Spojení stíhačky páté generace s levnějšími bezpilotními stroji reaguje na rostoucí cenu a omezený počet moderních pilotovaných letadel a jejich pilotů.
Dron může letět do rizikových oblastí místo pilota a nést senzory či výzbroj.
Podobné koncepty rozvíjejí i jiné státy, například Austrálie s dronem MQ-28 Ghostwriter. Americký program se ale od většiny konkurentů liší tempem a plánovaným počtem kusů.
Zdroj:
US Air Force, The Aviationist Autor/Licence fotografie: F-22 Raptor, U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. David Salanitri, Public Domain