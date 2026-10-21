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Anduril a F-22 Raptor: Plamen západu? Ne, pilot stíhačky poprvé řídil za letu dron YFQ-44A

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Letectvo USA oznámilo, že pilot stíhačky F-22 Raptor za letu převzal řízení bezpilotního stroje YFQ-44A Fury vyvinutého společností Anduril.
Anduril a F-22 Raptor: Plamen západu? Ne, pilot stíhačky poprvé řídil za letu dron YFQ-44A

Anduril a F-22 Raptor: Plamen západu? Ne, pilot stíhačky poprvé řídil za letu dron YFQ-44A

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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