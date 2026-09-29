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Klopp dál čeká na první výhru s Německem. Řecko v Augsburgu přepsalo historii

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Jürgen Klopp ani ve druhém utkání na lavičce německé reprezentace nedosáhl na vítězství. Po remíze 1:1 s Nizozemskem přišla mnohem bolestivější ztráta, protože Němci v Augsburgu podlehli Řecku 0:1. Hosté přitom svého soupeře porazili vůbec poprvé v historii.
Klopp dál čeká na první výhru s Německem. Řecko v Augsburgu přepsalo historii

Klopp dál čeká na první výhru s Německem. Řecko v Augsburgu přepsalo historii

Zdroj: Germany Football Team
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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