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Jablko k bramborám? Polovina rad tvrdí, že pomůže, druhá že uškodí. Kdo má pravdu?

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Dennívýzva
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Slyšeli jste, že stačí do bedny s bramborami hodit jedno jablko a zásoba vydrží neklíčit až do jara? Možná jste ale četli i přesný opak: že jablko brambory k rašení naopak popožene. Nejste v tom sami, protože si v tom protiřečí i velká média. V jednom článku jablko k bramborám doporučují jako osvědčený trik po babičkách, v jiném ho označuje za velkou chybu. Tak jak to tedy je?
Skladování jablko

Skladování jablko

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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