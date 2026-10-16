Jablko k bramborám? Polovina rad tvrdí, že pomůže, druhá že uškodí. Kdo má pravdu?

Slyšeli jste, že stačí do bedny s bramborami hodit jedno jablko a zásoba vydrží neklíčit až do jara? Možná jste ale četli i přesný opak: že jablko brambory k rašení naopak popožene. Nejste v tom sami, protože si v tom protiřečí i velká média. V jednom článku jablko k bramborám doporučují jako osvědčený trik po babičkách, v jiném ho označuje za velkou chybu. Tak jak to tedy je?
Za celým sporem stojí ethylen. Je to plyn, který zrající jablka uvolňují do okolí a který urychluje dozrávání jiného ovoce. Proto vám banán vedle jablek zhnědne rychleji. Na brambory ale působí jinak a hlavně nevyzpytatelně. Část zdrojů tvrdí, že klíčky tlumí, jiné, že je probouzí a hlízy navíc změkčují. Shodují se jen v jednom: v bramborách po něm přibývá cukrů, takže při smažení dřív tmavnou, ať už jde o hranolky, nebo bramboráky.
Co funguje ve skladu, nemusí fungovat ve sklepě
Pravda je někde uprostřed. Jak upozorňují odborné studie, ve velkoskladech se etylen ke zpomalení klíčení opravdu používá. Má to ale háček: koncentraci tam hlídá technika na přesné hodnoty. Kolik ethylenu vypustí jedno jablko v bedně, nikdo neví, a záleží to na odrůdě, zralosti i na tom, jak moc ve sklepě táhne. Doma tedy jablko může pomoct, nemusí udělat nic, nebo může škodit. Vsadit na něj zásobu na celou zimu je loterie.
Mnohem víc rozhoduje to, kde brambory leží. Potřebují tmu, chlad mezi 4 a 6 °C a vzduch, který kolem nich proudí. Když teplota spadne pod 4 °C, začnou sládnout, nad 8 °C se zase probouzejí k rašení. Na světle zelenají, a to už je důvod je vyhodit, protože v zelené slupce přibývá jedovatého solaninu. A nikdy je před uložením nemyjte, zaschlá hlína je chrání před plísní.
Brambory a jablka do jiné místnosti
Naši předci to řešili jednoduše. Jak připomínají experti, sklep se dřív dělil na víc místností. V jedné ležely brambory a kořenová zelenina v písku, ve druhé jablka a hrušky. Jablka totiž chtějí jiné podmínky: teplotu nad 4 °C a vysokou vzdušnou vlhkost kolem 80 až 85 %, jinak se scvrknou. Když nemáte dvě místnosti, postačí oddělit ovoce a zeleninu aspoň příčkou nebo je dát do protějších rohů sklepa.
Tip: Jak skladovat brambory, když nemáte sklep? Použijte polystyren
Pozor ale, jablka nepatří ani k jiné zelenině. Vedle mrkve by jí etylen dodal nepříjemně hořkou chuť, a cibule s česnekem zase potřebují sucho, které jablkům nevyhovuje. Navíc by jablka nasála jejich pach. Cibuli s česnekem proto skladujte spolu, ale stranou od všeho ostatního, ideálně zavěšené ve vzdušném koutě.
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The post Jablko k bramborám? Polovina rad tvrdí, že pomůže, druhá že uškodí. Kdo má pravdu? first appeared on Naše zahrada.