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Skládačky jsou mezi telefony raritou, změní to iPhone Duo?

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Skládací telefony jsou nepochybně pořád exotika. Více než sedm let po prvním ohebném Samsungu, který se stal pionýrem segmentu, přichází na trh i pokus od...
Skládačky jsou mezi telefony raritou, změní to iPhone Duo?

Skládačky jsou mezi telefony raritou, změní to iPhone Duo?

Zdroj: iPhone Duo, zdroj: Apple
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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