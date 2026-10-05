Šestnáct ruských letounů za týden. Stíhačky NATO hlídaly Pobaltí

Šestnáct ruských letounů za týden. Stíhačky NATO hlídaly PobaltíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šestnáct ruských letounů za týden. Stíhačky NATO hlídaly PobaltíZdroj: Wikimedia Commons, Royal Air Force
Článek byl publikován 05.10.2026 07:59
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