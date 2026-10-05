Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Šestnáct ruských letounů za týden. Stíhačky NATO hlídaly Pobaltí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stíhačky, které v rámci mise NATO střeží vzdušný prostor pobaltských států (Baltic Air Policing), měly mezi 21. a 27. zářím rušný týden. Podle litevského ministerstva obrany reagovaly na šest případů porušení pravidel mezinárodního letového provozu.
Šestnáct ruských letounů za týden. Stíhačky NATO hlídaly Pobaltí

Šestnáct ruských letounů za týden. Stíhačky NATO hlídaly Pobaltí

Zdroj: Wikimedia Commons, Royal Air Force
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:59

Reklama
Další články z Trade-off
MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelů
MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelů
Ministerstvo financí zakázalo další predikční platformu
Ministerstvo financí zakázalo další predikční platformu

Ministerstvo financí zařadilo na seznam nepovolených internetových her další velkou predikční platformu....

Obce a kraje mohou nově spořit ve státní pokladně se zhodnocením 3,7 %
Obce a kraje mohou nově spořit ve státní pokladně se zhodnocením 3,7 %

Od 1. října 2026 mohou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a společenství obcí využívat nový spořicí účet...

Elektronický boj na oběžné dráze. RAF zřídilo první vesmírnou letku
Elektronický boj na oběžné dráze. RAF zřídilo první vesmírnou letku

Britské Královské letectvo postavilo první jednotku, jejímž hlavním úkolem je čelit nepřátelským hrozbám...

Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korun
Vládní instituce skončily ve 2. čtvrtletí se schodkem 33,3 miliardy korun

Sektor vládních institucí podle dat Českého statistického úřadu hospodařil ve druhém čtvrtletí roku 2026 se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.