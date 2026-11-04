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Hypersonický ARRW míří do výroby. Lockheed získal dva kontrakty

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Americký zbrojní koncern Lockheed Martin potvrdil koncem října dva významné kontrakty s americkými ozbrojenými silami.
Hypersonický ARRW míří do výroby. Lockheed získal dva kontrakty

Hypersonický ARRW míří do výroby. Lockheed získal dva kontrakty

Zdroj: Lockheed Martin
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 14:49

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