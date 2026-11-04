EET 2.0 se blíží. Podnikatelé už se mohou registrovat, leden bude bez sankcí

EET 2.0 se blíží. Podnikatelé už se mohou registrovat, leden bude bez sankcíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
EET 2.0 se blíží. Podnikatelé už se mohou registrovat, leden bude bez sankcíZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 04.11.2026 10:34
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Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →