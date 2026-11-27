Jakub Prachař hraje v novém seriálu Sériový manžel. VIPŽivot zaznamenal, že v souvislosti s jeho propagací, se rozpovídal o důvěře. Ne o té filmové, o vlastní. Prý rozdal zbytečně moc druhých šancí a začal být přísnější na lidi ve svém okolí. Pro iDNES to formulovat ostře: lidi, kteří ho zklamali prostě vyeliminoval. Žádná jména nepadají. Žádná jedna velká zrada. Spíš pomalé střízlivění člověka, který zjistil, že velkorysost bez hranic je slabina, a že někteří lidé, ke kterým vzhlížel, jsou „prázdné schránky nalité marketingem“.
Od odpouštění k tvrdému střihu
Zajímavé je sledovat, jak rychle se Prachařova veřejná rétorika posunula. Ještě na konci srpna ho citoval iDNES titulkem „Dokážu odpustit i lidem, kteří by si to úplně nezasloužili.“ Znělo to jako krédo člověka, který se nechce nechat otrávit křivdami. Teď v listopadu mluví o eliminaci. Ne o odpuštění. Zřejmě jde o proces, kdy se člověk rozhlédne kolem sebe a uvědomí si, kolik energie investoval do lidí, kteří za to nestáli. Hranicí je pro něj prý opakované zklamání a ztráta respektu. Jakmile zjistí, že člověk, kterého obdivoval, je uvnitř prázdný, dveře zavře. A zjevně je neotvírá zpátky.
Podvodník, který se za padoucha nepovažuje
Načasování téhle osobní proměny je těžké ignorovat. Prachař totiž právě hraje muže, jehož celá existence stojí na tom, že lidé kolem něj hranice nastaví pozdě. V minisérii Sériový manžel ztvárňuje sňatkového podvodníka, klidného, zavalitějšího, nenápadného chlapa, který sám sebe za zločince nepovažuje. V rozhovoru pro Kinobox vysvětluje, proč postavu nebudoval jako démonického manipulátora. O skutečné předloze si zjistil jen minimum, viděl fotky, věděl, že nejde o výrazný typ. S režisérkou Terezou Kopáčovou pak hledali „úplně běžného, šedivého člověka“, kterého byste potkali v obchodě a zapomněli na něj.
Prachař kvůli roli přibral patnáct kilogramů. TV Nova výslovně uvedla, že jeho přirozené charisma bylo pro postavu natolik silné, že ho tvůrci museli tlumit, i těmi kilogramy navíc. Klíčový je jeho výklad motivace. Pachatel se podle Prachaře sám nevnímá jako padouch. U soudu se divil, proč ho chtějí zavřít, tvrdil, že peníze hodlal vrátit. V hercově interpretaci má takový člověk pocit, že ženám „dává něco dobrého“ a má nárok dostat něco zpátky. Zlo vzniká jako vedlejší produkt pokřivené seberežie. „Ty nejhorší věci se často dějou úplně klidně,“ shrnul to Prachař pro MeziŽenami.cz.
Skutečné kauzy za seriálem
Sériový manžel oficiálně nevychází z jednoho případu. Oneplay na stránce seriálu uvádí, že jde o několik skutečných případů romantických podvodů; jména, místa i detaily jsou změněné. Tvůrci během příprav mluvili se skutečnými oběťmi, a právě to posunulo projekt od původně lehčího tónu k vážnějšímu dramatu. Nejčastěji se jako jedna z hlavních předloh objevuje Jaroslav Doležal, bývalý učitel z Prahy. Podle soudních materiálů podvedl přes třicet žen a způsobil škodu kolem osmnácti milionů korun. Ústecký krajský soud mu v srpnu 2018 uložil osm let vězení, Vrchní soud v Praze trest v lednu 2019 zpřísnil na devět a půl roku.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová