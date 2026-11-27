Kdo se v tatranských osadách jednoho listopadového rána podíval z okna, uviděl jiné hory než den předtím. Na svazích, kde ještě předchozí poledne rostl hustý les, ležely vyvrácené a zlámané kmeny. Spoušť po vichřici byla přitom jen první kapitolou příběhu, o kterém se lesníci a ochránci přírody přou dodnes.
Orkán řádil jen několik hodin
Vichřice, které se začalo říkat Alžbeta, zasáhla Vysoké Tatry 19. listopadu 2004. Nejsilnější nárazy přišly pozdě odpoledne a večer a celé to trvalo jen několik hodin. Vítr měl sílu orkánu, v nárazech dosahoval kolem 200 km/h a nejvyšší uváděné hodnoty jsou až 230 km/h.
Když se uklidnil, ležel v Tatranském národním parku vyvrácený nebo zlámaný les na ploše kolem 12 600 hektarů. Nejvíc škod přitom bylo na jihovýchodní straně hor, kde by člověk čekal závětří. Za to může tatranská bóra: studený vzduch se nahromadí na severní straně hřebene, přepadne přes něj a řítí se dolů do údolí.
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Vědci ze SAV po kalamitě zmapovali okolí Štrbského plesa. Podle jejich studie, kterou v roce 2007 otiskl Geografický časopis SAV, tam stejně staré smrkové porosty utrpěly víc než mladé smrčiny, smíšené porosty a přirozené smrkové lesy. Jako možné vysvětlení autoři uvádějí, že méně poškozené stromy jsou nižší, mají ohebnější kmeny a níž položené těžiště.
Dvě oběti a odříznuté hory
Vichřice si vyžádala dva životy. Ve Vysokých Tatrách zemřel řidič, jehož auto zasáhl padající strom. V Nízkých Tatrách zahynul turista z Česka.
Popadané stromy po vichřici zatarasily silnice a Tatry zůstaly odříznuté od okolí. Ilustrační foto. Zdroj: BREAKS OUT / Pexels.
Tatry se navíc ocitly odříznuté od okolí:
popadané stromy vytvořily na silnicích zátarasy místy až 6 metrů vysoké, zastavila se silniční i železniční doprava, poškozené bylo i vedení, záchranu ztěžovalo sněžení a mráz. V létě začaly hořet polomy Přečtěte si také: Brigáda v Toskánsku zní jako ráj. Personál kempu pro 8 000 hostů spí v kabině s palandou
Ve vyvráceném lese zůstalo ležet zhruba 2,5 milionu metrů krychlových dřeva a většinu z něj tvořil smrk. Dne 30. července 2005 vypukl u turistického chodníku u Tatranské Polianky požár. Shořelo kolem 230 hektarů polomů i část živého lesa a šlo o největší požár v novodobé historii Tater.
Oheň se šířil kvůli suchému dřevu z kalamity, horkému počasí a silnému větru. Technika se k němu po zavalených cestách dostávala jen těžko. Zasahovalo přes 400 profesionálních hasičů, k tomu dobrovolníci, vrtulníky i letadla. Plameny ohrožovaly zástavbu Smokovce, čerpací stanici i hotelové hosty a část lidí se musela evakuovat.
Pak se přemnožil kůrovec
Lýkožrout dostal ideální podmínky. Pod kůrou ležících kmenů, které nikdo neodvezl, se mohl nerušeně rozmnožovat. Brzy začal napadat i zelené smrky, které dosud stály. Podle údajů Štátnych lesov TANAP z let 2015 a 2019 zahubil od roku 2006 do roku 2015 téměř 2 miliony stromů. Napadených stromů bylo podle lesníků nakonec víc, než kolik jich porazil vítr.
Přečtěte si také: Kdo jede v zimě autem do Itálie, ať si zkontroluje zimní výbavu. Policie za ni rozdává pokuty i 8 400 Kč Lýkožrout se v neodvezených kmenech po vichřici přemnožil a pak napadl i stojící smrky. Ilustrační foto. Zdroj: Petr Ganaj / Pexels.
Co s polomy dělat, se proto řešilo od začátku. Vyvézt kmeny, nebo je nechat ležet? Pro lesníky bylo ležící dřevo hrozbou, protože živilo kůrovce a mohlo posloužit jako palivo pro oheň. Ochránci přírody chtěli nejcennější části hor nechat bez zásahu člověka, aby se v nich les obnovil sám. Spor trvá dodnes a každá strana hodnotí vývoj po kalamitě jinak.
Jak Tatry vypadají dnes
Letos 19. listopadu uplynulo od vichřice 22 let. V nejpřísněji chráněných částech nechali polomy ležet a les se obnovuje sám. Roste tam mladý přirozený les a vedení Správy TANAP věří, že příští pohromě odolá spíš než vysázený. Štátne lesy TANAP naopak větší odolnost připisují vysázenému smíšenému lesu. Jinde lesníci dřevo zpracovali a vysadili miliony sazenic, kromě smrku hlavně modříny a borovice, doplněné třeba břízou nebo jeřábem.
Studie v odborném časopise Journal of Forest Science z března 2026 doporučuje pro smrkové horské lesy oba přístupy spojit. Jádrové zóny navrhuje přísně chránit a v jejich okolí včas a cíleně zasahovat.
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Češi patří každý rok k nejpočetnějším zahraničním návštěvníkům Slovenska a podle údajů za rok 2023 míří velká část z nich do horských středisek okresu Poprad, tedy pod Tatry. Kdo se tam vydá, uvidí krajinu, kde se střídají vysázené porosty s lesem, který vyrostl sám.
Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2981843-pred-15-lety-zpustosila-tatry-vichrice-zivel-za-sebou-nechal-dva-mrtve-a, https://sita.sk/nasvidiek/od-nicivej-veternej-kalamity-v-tatrach-uplynie-uz-15-rokov-lesnici-vysadili-miliony-sadenic/, https://www.pocasiaradar.cz/zpravy-o-pocasi/20lete-vyroci-tatry-v-roce-2004-zasahla-vetrna-kalamita–5d1f828a-ec27-4a0a-be7f-ca082652ca9a, https://sita.sk/od-veternej-kalamity-v-tatrach-uplynulo-jedenast-rokov/, https://spectator.sme.sk/politics-and-society/c/calamity-strikes-again, https://www.noviny.sk/krimi/1090327-20-rokov-od-najvacsieho-poziaru-v-tatrach-plamene-ohrozovali-ludi-zasahovali-stovky-hasicov, https://www.sav.sk/journals/uploads/05311241Faltan%2C%20Saksa.pdf, https://www.agriculturejournals.cz/artkey/jfs-202603-0004_balancing-conservation-and-intervention-managing-forest-diebacks-in-slovakia-s-tatra-national-park.php, https://spectator.sme.sk/politics-and-society/c/a-devastating-fire-erupted-in-the-tatras-15-years-ago, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-bilanci-slovenskeho-cestovniho-ruchu-zlepsuji-domaci-a-cesti-turiste-40479644, https://www.startitup.sk/slovensko-vlani-navstivili-vyse-2-miliony-turistov-okrem-tatier-ich-lakali-aj-skryte-poklady-rebricek/, https://dvojka.rozhlas.cz/vichrice-ve-vysokych-tatrach-smetla-hektary-lesa-a-krajinu-zmenila-k-nepoznani-9656905
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