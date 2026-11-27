jsou z těch druhů pečení, u kterých člověk docela rychle pochopí, proč se na Frgály Valašsku nebere jen jako drobnost ke kávě. Je pořádný, široký, těsto má zůstat spíš tenké a náplň se na něj nedává jen koláč symbolicky. Nejvíc se podle mě vyplatí hlídat okraje. Když se vysuší nebo přepečou, frgál ztratí hodně ze svého kouzla. Před pečením ho navíc chce pořádně pokapat máslem. Bez něj je to zkrátka jiný výsledek.
O žádný malý koláček
opravdu nejde. V popisech se běžně uvádí průměr kolem 30 centimetrů, prodávané frgály mívají často zhruba 680 až 720 gramů. Dělají se hruškové, makové, tvarohové, povidlové i . U frgálů mi nevadí ani to, že je kolem nich trochu starosvětské práce. Těsto potřebuje čas a dvojí kynutí mu prospívá víc, než by se na první přečtení receptu mohlo zdát. borůvkové Recept na poctivé valašské frgály
Doba přípravy: 3 hodiny + pečení asi 20 minut Co potřebujeme Těsto: 700 g polohrubé mouky 120 g tuku Hera 80 g cukru 3 žloutky 250 ml mléka 50 g kvasnic 1 špetku soli 10 g cukru do kvásku Dokončení: 1 vejce na potření krajů podle potřeby náplň tvarohová, maková, povidlová nebo hrušková podle potřeby drobenka 2 až 3 lžíce rozpuštěného másla, případně s trochou rumu Postup přípravy tradičních valašských frgálů
1. Do
vlažného mléka nasypte sůl, přidejte 10 g cukru a rozdrobte kvasnice. Kvásek nechte vzejít. Obvykle mu stačí přibližně 10 minut.
2. Do větší mísy dejte
mouku, zbytek cukru, žloutky, rozpuštěný tuk a připravený kvásek. Vypracujte hladké těsto, zakryjte ho utěrkou a nechte asi 1 hodinu kynout.
3. Vykynuté těsto rozdělte na
4 díly. Každý díl krátce propracujte, vraťte pod utěrku a nechte ještě zhruba 1,5 hodiny kynout. Foto: Cooky.cz, Frgály nejsou žádné přefouknuté koláče: Valašská klasika, kde náplň hraje první housle Troubu předehřejte na 190 °C
4. Jednotlivé díly rozválejte natenko do kulata, přeneste je na plech a vytvarujte jim o něco vyšší okraj. Nemusí to být dokonale pravidelný kruh, u frgálu ruční vzhled ničemu nevadí.
5. Těsto potřete vybranou
náplní, posypte drobenkou, pokapejte rozpuštěným máslem a okraje potřete vejcem.
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6. Pečte přibližně
20 minut, dokud okraje nezezlátnou. Pokud by tmavly příliš rychle, položte přes ně kousek alobalu. Po vytažení potřete kraje ještě trochou másla a frgály nechte vychladnout.
TIP: U povidlového frgálu se hodí přidat do másla pár kapek rumu. K povidlům sedí a není nutné z toho dělat žádnou velkou cukrařinu. Proč právě povidla a co když chcete jinou náplň?
Povidla mají u frgálů své pevné místo už dlouho. Wikipedie je popisuje jako hustou ovocnou hmotu, nejčastěji ze švestek, která vzniká dlouhým odpařováním a tradičně se nemusí výrazně doslazovat. Nejsou proto jen sladká. Mají i hlubší, trochu zemitější chuť, která se s tenkým kynutým těstem dobře potkává.
Možností je ale samozřejmě víc. Běžně se pečou hruškové, makové, tvarohové nebo borůvkové frgály, někde se prodávají také meruňkové, rybízové nebo mřížkové varianty, ve kterých se spojuje tvaroh s povidly. Osobně bych sáhl spíš po hruškové nebo povidlové verzi. Tvarohová je dobrá, jen u frgálu mám raději náplň s výraznějším chuťovým tahem.
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