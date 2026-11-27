Ráno zatopit, odejít z domu a večer se vrátit do vyhřátého pokoje. Kdo topí dřevem a celý den odbíhá s polenem ke kamnům, tomu to zní neuvěřitelně. Švédové na to přišli v době, kdy jim docházelo dřevo, a stejně fungují i česká akumulační kamna.
Jeden zátop, teplo na celý den
Takové pohodlí nabízejí jen těžká akumulační kamna. Kamna fungují jako tepelná baterie: během ohně se nabijí a pak se hodiny vybíjejí do pokoje, i když v topeništi už nic nehoří.
Jeden zátop podle návodu jednoho výrobce švédských kamen tvoří podpal asi 2,5 kg dřeva a tři přiložení po 2–2,5 kg, vždy až když předchozí dávka dohořívá. Kamna pak zhruba 9–12 hodin vydávají teplo.
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Kachlová kamna znali na severu už ve středověku. Kouř v nich stoupal jediným průduchem ven a bral s sebou spoustu tepla. V 18. století začalo ve Švédsku dřevo docházet, protože ho hodně spálily železárny i domácnosti, a úřady proto zadaly vývoj úspornějších kamen.
V roce 1767 představili architekt Carl Johan Cronstedt a generál Fabian Wrede vylepšenou podobu kachlových kamen, kterým se švédsky říká kakelugn. Dělníci se ke kamnům dostali až ke konci 19. století; do té doby hřála na panských sídlech a v domech zámožných měšťanů, kolem let 1830–1840 i na velkých statcích.
Vylepšená švédská kachlová kamna z roku 1767 dlouho hřála hlavně na panských sídlech a v domech zámožných měšťanů. Ilustrační foto. Zdroj: Evgeni Adutskevich / Pexels.
V 1910. a 1920. letech je začalo vytlačovat ústřední topení a mnoho kamen bylo vybouráno. Švédský kulturní kánon z roku 2025 je přesto zařadil mezi 100 děl a jevů v kategorii vynálezů. Dnes se kakelugny znovu stavějí, většinou ale jako doplněk k tepelnému čerpadlu, dálkovému teplu nebo kotli.
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Spaliny z topeniště procházejí dlouhými zděnými kanály uvnitř kamen, kde střídavě stoupají a klesají. Cestou předávají teplo cihlám, hlíně a kachlům a do komína se dostanou až potom.
Nahřáté zdivo pak vydává teplo do místnosti až 10–12 hodin po zátopu. Ve švédských domácnostech tak stačily dva zátopy denně a místnost nevychladla ani přes noc. Kolik hodin to vydrží u vás, záleží na velikosti kamen, zateplení domu a dávce dřeva.
Česká kamna: kolikrát za den přiložit
Cech kamnářů ČR ve svém stanovisku dělí akumulační kamna podle toho, jak často je potřeba přiložit:
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Typ kamen Jak často přiložit lehká jednou za 3–4 hodiny polotěžká jednou za 6–8 hodin těžká 1–2× denně, tedy zhruba po 12–24 hodinách
Údaje v tabulce udávají, za jak dlouho přiložit další dávku, což je jiná veličina než doba, po kterou kamna hřejí. U běžných topidel na kusové dřevo jedna dávka podle Cechu kamnářů vyhoří zhruba za 50–90 minut. Kamnář, který kamna nabízí jako akumulační, vám má sdělit jejich konkrétní dobu akumulace.
Těžká kamna se nahřívají pomalu, a hodí se proto do domu, kde se topí denně. Na víkendové přitápění jsou lepší lehká. Těžká kamna má navrhnout a postavit kamnář, který nejdřív spočítá, kolik tepla dům ztrácí, aby kamna pokoje nepřetápěla. Teprve potom se řeší, jestli podlaha unese jejich váhu a jestli se hodí komín. Před připojením nových kamen musí komín projít revizí, kterou smí udělat jen revizní technik spalinových cest.
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Při nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý, který nejde vidět ani cítit. Netěsný komín nebo kouřovod tak může ohrozit život, proto se vyplatí detektor. Při podezření na únik vyvětrejte, odejděte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
Kontrola komína a požár
Spalinovou cestu od spotřebiče na pevná paliva do 50 kW včetně musí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. jednou ročně zkontrolovat odborný kominík. Čistit se má třikrát ročně při celoročním provozu a dvakrát při sezónním provozu do 6 měsíců v roce. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci stačí čištění jednou ročně a kontrola jednou za 2 roky. Kratší lhůty může určit výrobce kamen.
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Když komín přesto začne hořet, volejte hasiče na čísle 150 nebo 112. Omezte přívod vzduchu do kamen a odstraňte od komína hořlavé věci. Vodou nikdy nehaste, protože by komín mohl prasknout.
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