Městečko Nádudvar leží ve východním Maďarsku, v župě Hajdú-Bihar. Od známého Hajdúszoboszló ho dělí přibližně 20 kilometrů. Zatímco v populárních lázeňských střediscích najdete rozsáhlé komplexy s množstvím atrakcí, místní zařízení sází na klidnější prostředí a dostupné ceny.
Lázně fungují už od roku 1969
Historie místního koupaliště sahá do roku 1969. Zdejší termální voda má při vývěru teplotu přibližně 50 °C. V roce 2001 získala oficiální uznání jako léčivá voda a o 14 let později získalo také samotné zařízení oprávnění používat označení léčebné lázně.
Voda se využívá především při potížích pohybového aparátu a některých gynekologických obtížích. Součástí lázeňského provozu jsou rehabilitační a fyzioterapeutické procedury. Návštěvníci mohou využít například léčebné koupele, podvodní masáže proudem vody nebo uhličité koupele.
Venkovní koupání i během zimy
Jedním z největších lákadel je možnost koupat se venku v chladnější části roku. Zimní provoz je sice omezenější než letní, ale hlavní léčebný bazén zůstává otevřený. Voda v něm má přibližně 38 °C, takže si návštěvníci mohou užívat teplou lázeň, zatímco se v okolí třeba leží sníh.
Zimní návštěvníci mají k dispozici také saunový svět. Ten zahrnuje finskou saunu, infrasaunu a parní kabinu. V tomto období jsou lázně otevřené od čtvrtka do neděle, vždy od 12 do 20 hodin.
V létě se nabídka rozšiřuje na čtyři bazény. Vedle plaveckého a dětského bazénu jsou k dispozici také relaxační bazény. Areál má rozlohu přes jeden hektar a nechybí v něm dětské hřiště ani sportovní plochy pro plážový volejbal a fotbal. Výhodou je také bezplatné parkování.
Za koupání zaplatíte jen něco přes stovku
Ceny jsou ve srovnání s velkými lázeňskými komplexy velmi příznivé. Vstupné v zimní sezoně 2026 pro dospělého činí 2000 forintů, tedy přibližně 125 až 130 korun. Kdo chce využít také saunový svět, zaplatí 3000 forintů, což odpovídá zhruba 190 korunám.
Je však potřeba počítat s tím, že zimní provoz je omezený na několik dní v týdnu a nabídka bazénů je menší než v létě. Před cestou se proto vyplatí zkontrolovat aktuální otevírací dobu a ceník. A pozor, ceny v letní sezoně bývají odlišné.
Městečko proslavila černá keramika
Nádudvar stojí za návštěvu i mimo lázeňský areál. Městečko má totiž pozoruhodnou řemeslnou tradici. Je známé výrobou černé keramiky, která se zde předává z generace na generaci.
Typická tmavá barva nevzniká pouhým natřením povrchu. Hrnčíři používají zvláštní techniku výpalu, při níž keramika získává charakteristický černý vzhled. Místní výrobky jsou známé po celém Maďarsku a zájemci mohou tradiční řemeslo poznat také v keramických dílnách a místním keramickém domě.
Nedaleko začíná krajina jako z jiného světa
Dalším důvodem, proč se v této části Maďarska na chvíli zdržet, je nedaleký národní park Hortobágy. Rozkládá se v oblasti rozsáhlých travnatých plání, mokřadů a pastvin. Z typického lázeňského městečka tak vykročíte do zcela jiného světa.
Oblast je mimořádně důležitá pro ptactvo. K zajímavým místům patří Hortobágyské rybníky, jejichž soustava se začala budovat už v roce 1916. V oblasti bylo zaznamenáno téměř 300 druhů ptáků. Návštěvníci mohou využít naučné stezky a pozorovatelny a sledovat život zdejších vodních i tažných ptáků.
Nádudvar tak může být příjemnou zastávkou pro ty, kteří chtějí spojit koupání v teplé léčivé vodě s poznáváním méně turistické části Maďarska. Nenabízí desítky vodních atrakcí, najdete tu však něco, co se v přeplněných lázeňských komplexech hledá stále obtížněji: klidnější prostředí, venkovní termální bazén a vstupné, které nezatíží rodinný rozpočet.
Zdroje článku: nadudvar.hu, thermguide.com, nngyk.gov.hu, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková