O aktuálním postupu přípravy dodávek, koordinaci dalších činností a možnostech posílení vzájemné spolupráce s oběma plzeňskými firmami jednal během své návštěvy v Česku Il-kyung Choie, výkonný viceprezident KHNP pro rozvoj a řízení obchodu. Kromě dodávky parních turbín pro oba nové bloky se očekává, že společnost Doosan Škoda Power rozšíří svou účast na projektu také o dodávku pomocného zařízení pro turbínové haly.
„Spolupráce s KHNP na projektu výstavby nových jaderných zdrojů je pro naši společnost mimořádně důležitá. K již podepsané smlouvě na dodávku turbín jsme v tomto roce společně identifikovali prvních deset balíčků dodávek technologií do strojoven parních turbín, jako jsou čerpadla nebo kondenzátory. K zajištění maximální lokalizace na subdodavatelské úrovni úzce spolupracujeme s předními českými výrobci. Věříme, že k podpisu závazných smluv dojde v co možná nejkratší době, abychom podpořili dodržení harmonogramu projektu,“ uvedl Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power.
Společnost ŠKODA JS (ze skupiny ČEZ) již získala potřebnou certifikaci ASME, aktuálně probíhá její registrace do dodavatelského systému pro čtyři balíčky pomocných zařízení a materiálů. Díky svým rozsáhlým zkušenostem s projektováním a výrobou zařízení pro jaderné elektrárny zároveň ve spolupráci se společností Doosan Enerbility zkoumá možnosti dodávek hlavních komponent reaktoru.
„Uspět s dodávkami klíčových komponent primárního okruhu pro tak významnou zakázku v domovské zemi je pro nás jako pro lídra českého jaderného průmyslu záležitostí národní prestiže. Jsme rádi, že zástupci KHNP a Týmu Korea přímo v našich provozech vidí naši technologickou i personální připravenost zapojit se do jejich dodavatelských řetězců pro výstavbu nových bloků v Dukovanech,“ uvedl generální ředitel ŠKODA JS Karel Bednář.
Velké zapojení českého průmyslu
KHNP nadále usiluje o dosažení až šedesátiprocentního zapojení českého průmyslu do projektu. Vedle spolupráce s tradičními dodavateli jaderných technologií se zaměřuje také na rozšiřování dodavatelského řetězce a přípravu dalších českých podniků na zapojení do projektu.
„České společnosti jsou pro nás důležitými partnery při realizaci celého projektu, nejen dodavateli jednotlivých komponent. Chceme v maximální možné míře využít jejich zkušeností a odborných kapacit a vytvořit předpoklady pro dlouhodobou spolupráci českého a korejského jaderného průmyslu,“ uvedl Il-kyung Choi.
Co největší zapojení českých firem podporuje také investor projektu, společnost Elektrárna Dukovany II. „Věříme, že šedesátiprocentní podíl je dosažitelný. Usilujeme o to, aby šlo o zakázky s vyšší přidanou hodnotou a ideálně s výhledem na zapojení při údržbě a provozu i v budoucnu,“ uvedl generální ředitel společnosti Petr Závodský.
„Naším závazkem vůči České republice je realizovat projekt v dohodnutém termínu, za sjednanou cenu a při dodržení nejvyšších standardů bezpečnosti a kvality. Výběr nového dodavatele stavebních prací na tomto závazku nic nemění. Společně s českými partnery se nyní soustředíme na jednotlivé kroky nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu,“ doplnil Il-kyung Choi.