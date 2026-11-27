Automobilka BMW konečně představila svou přelomovou trojku a spolu s ní také české ceny pro elektrickou i spalovací verzi. Jaká je BMW 3 Neue Klasse? Osmá generace BMW 3 Neue Klasse má říz zvenku i zevnitř
Automobilka BMW přináší na trh už osmou generaci trojkové řady, a že jde o designový styl Neue Klasse, nemusíme zdlouhavě zdůrazňovat. Tento styl automobilka používá jak pro elektrické, tak spalovací motory. Jejich auta mají charakteristickou přední masku, která sdružuje jak masku chladiče, tak světlomety v jednom uceleném, uhlazeném, elegantním celku. V zadní části mají společnou výraznou záď s horizontálně orientovanými světlomety.
Kokpit před jezdcem je tvořen panoramatickým projekčním displejem pod čelním sklem, nakloněným centrálním displejem směrem k řidiči a volitelným head-up displejem.
BMW 3 Neue Klasse. Foto: BMW BMW čeká na objednávky
Novou trojkovou řadu už je možné objednávat, a to v obou motorizacích. Elektromobily už se vyrábí v Mnichově a spalovací motory v Dingolfingu – ty dorazí do Česka koncem ledna 2027.
A kolik stojí?
BMW 318 s dvoulitrovým zážehovým mild-hybridním čtyřválcem se 156 koňmi a točivým momentem 250 Nm s pohonem na zadní kola je možné pořídit od 1 223 950 korun.
BMW 320 s dvoulitrovým mild-hybridním čtyřválcem s výkonem 211 koní a točivým momentem 330 Nm s pohonem na zadní kola lze koupit už od 1 322 750 korun.
Nejsilnější verze
M350 xDrive poháněná mild-hybridním třílitrovým zážehovým šestiválcem s výkonem 443 koní a točivým momentem 580 Nm se dá koupit od 1 972 750 korun.
Tahle varianta je dělaná pro všechny milovníky sportovní jízdy, driftu zvlášť, díky režimu Drift Moment, který přesměruje točivý moment na zadní nápravu a umožní řízené smykování. A od příštího roku bude k dostání také ve spalovací plug-in hybridní variantě.
BMW 3 Neue Klasse. Foto: BMW Elektromobil s neuvěřitelným dojezdem
Verze s čistě elektrickým pohonem nese označení
BMW i3 40 xDrive a má náhon na všechna kola. Koupit ji můžete od 1 463 150 korun a za tuto cenu získáte výkon 374 koní s točivým momentem 520 Nm, trakční akumulátor má kapacitu 82,8 kWh a dojezd na jedno nabití automobilka uvádí až 710 km. Papírová spotřeba je 14,3 až 17,9 kWh na 100 km.
Výkonnější
BMW i3 50 xDrive s pohonem všech kol, kapacitou baterie 108,7 kWh, výkonem 469 koní a točivým momentem 645 Nm se dá sehnat už od 1 589 900 korun a dojezd slibuje až 912 km.
V příštím roce se ještě dočkáme další čtyřkolky,
i3 M60 xDrive, která bude mít přes tisíc koní. BMW 3 Neue Klasse. Foto: BMW Tip redakce Planety ekonomiky
Při výběru nového BMW řady 3 se nerozhodujte jen podle pořizovací ceny. Zvažte také, kolik kilometrů ročně najedete, zda máte možnost pohodlného domácího nabíjení a jaký typ jízd převažuje. Elektrická verze může dávat smysl při pravidelném nabíjení a delších trasách, zatímco spalovací motorizace nabídne větší flexibilitu při cestování bez plánování nabíjecích zastávek. Rozdíly mezi jednotlivými verzemi jsou přitom výrazné nejen v ceně, ale také ve výkonu a dojezdu.
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj: BMW, | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)