Právní zástupci obou hollywoodských herců ve středu 25. listopadu potvrdili, že se někdejší manželé rozhodli ukončit vzájemné soudní spory týkající se francouzského vinařství Château Miraval. Případ, který se táhl od února roku 2022, měl přitom podle původního harmonogramu dospět k soudnímu procesu až 4. srpna 2027. Podmínky mimosoudního vyrovnání ani případnou výši finančního odškodnění se ani jedna ze stran nerozhodla zveřejnit.
„Dohodli jsme se mimosoudně v nejlepším zájmu naší rodiny,“ uvedli herci ve společném prohlášení, které jejich zástupci poskytli americkým médiím. Současně oznámili, že se k záležitosti nebudou dále vyjadřovat. Distancovali se rovněž od případných informací připisovaných anonymním zdrojům z jejich okolí s tím, že taková vyjádření nepocházejí od nich ani od jejich blízkých.
Angelina Jolie prodala svůj podíl bez Pittova souhlasu
Počátky majetkového sporu sahají do roku 2021, kdy se Angelina Jolie rozhodla prodat svou polovinu vinařství společnosti Tenute del Mondo, která je součástí skupiny Stoli spojené s podnikatelem ruského původu Jurijem Šeflerem. Brad Pitt následně podal na bývalou manželku žalobu. Tvrdil, že mezi nimi existovala dohoda, podle které ani jeden z nich nesměl prodat svůj podíl bez předchozího souhlasu druhého.
Jolie však existenci takové dohody odmítala. Podle jejích právních zástupců se s Pittem původně pokoušela vyjednat odkup svého podílu, přičemž jednání měla probíhat už od června roku 2020. K uzavření obchodu nakonec nedošlo. Hereččini právníci tvrdili, že důvodem byl Pittův požadavek na podpis dohody o mlčenlivosti, která by Jolie omezovala v možnosti veřejně hovořit o údajném násilí v jejich rodině.
V říjnu roku 2022 podala herečka vlastní žalobu, v níž popsala také údajný incident na palubě soukromého letadla v září roku 2016. Jolie tvrdila, že se Pitt během letu dopustil fyzického a slovního násilí vůči ní a některým jejich dětem. Herec obvinění odmítl. Případem se zabývaly americké úřady včetně FBI, trestní obvinění však proti němu vzneseno nebylo. Mimosoudní dohoda nyní ukončuje vzájemné žaloby, aniž by soud rozhodl o jejich oprávněnosti.
Na stejném místě si před dvanácti lety řekli ano
Rozlehlé sídlo Château Miraval v jihofrancouzské Provence bylo pro někdejší manžele rodinným zázemím i společnou podnikatelskou investicí. V srpnu roku 2014 se zde po téměř desetiletém vztahu vzali. Jejich manželství však vydrželo pouhé dva roky. V září roku 2016 podala Jolie žádost o rozvod, přičemž jako důvod uvedla nepřekonatelné rozdíly.
Přestože soud oba herce už v roce 2019 prohlásil za právně svobodné, jednání o podmínkách rozvodu pokračovala dalších pět let. K dohodě dospěli až v prosinci roku 2024. Pitt a Jolie, kteří se sblížili během natáčení filmu Mr. & Mrs. Smith, mají společně šest dětí – Maddoxe, Paxe, Zaharu, Shiloh a dvojčata Knoxe a Vivienne. Všechny jsou dnes již plnoleté.
Ačkoli se bývalým manželům podařilo ukončit vzájemný spor, právní tahanice kolem samotného vinařství ještě definitivně neskončily. Pitt nadále vede samostatný spor se skupinou Stoli, která získala podíl Angeliny Jolie. Budoucí vlastnické uspořádání Château Miraval tak zůstává otevřenou záležitostí.
ABC News, Associated Press, USA Today, The Daily Beast