Běžela 87. minuta a West Ham na Fratton Parku usiloval o vyrovnání. Arne Engels poslal centr do vápna, Souček se k němu natáhl a hlavičkoval mezi tři tyče. Brankář Nicolas Schmid zákrokem zabránil gólu a vzápětí se hra zastavila, protože český záložník zůstal ležet na trávníku. Podle českých zdrojů po souboji krvácel. Ošetření ho ze zápasu nevyřadilo. V nastavení ještě zakončoval pravačkou, ale na prohře 0:1 to nic nezměnilo. Celý večer přitom vypadal jako zkratka Součkovy sezony: přijde pozdě, dostane pár desítek minut a přesto patří k hráčům, kteří se nejčastěji dostávají do šancí.
Hlavička v 87. minutě a zastavená hra
Úterní duel 17. kola Championship rozhodl gól z 31. minuty. Hostující brankář Finlay Herrick slabě vyboxoval míč a Odin Bailey poslal Portsmouth do vedení. West Ham pak nebyl bez šancí. Podle reportáže
Sky Sports dvakrát trefil konstrukci branky a Schmid musel zasahovat opakovaně. Na tabuli ale zůstala nula.
I’ve never seen a guy get smashed in the head as much as our Tommy Soucek 🥺🤕 https://t.co/yNCRSAT6gC— Claire Hillman ⚒ (@silvervexcebo)
November 24, 2026
Souček nastoupil v 62. minutě místo obránce Joëla Veltmana. Trenér Scott Parker tím přešel do útočnějšího nastavení a Souček se okamžitě zapojil do koncovky. Živý komentář Sky Sports zaznamenal jeho zakončení v 83., 87. a 90.+1 minutě. Tři pokusy za necelou půlhodinu hry.
Právě ten prostřední pokus skončil krví. Anglický zápis uvádí jen hlavičku, Schmidův zákrok a přerušení kvůli Součkovu zranění. Zda šlo o střet hlavou, kolenem, nebo loktem, z dostupných záznamů nevyplývá. Krvácející zranění popsaly až české zdroje. Souček se k incidentu bezprostředně veřejně nevyjádřil.
Šestnáct minut na zápas
Česká média spočítala, že Souček v posledních osmi zápasech odehrál dohromady 128 minut. To je méně než půldruhého utkání. V průměru vychází zhruba 16 minut na zápas, tedy necelá pětina hrací doby. Když z toho odečteme půlhodinu v Portsmouthu, na zbylých sedm duelů připadá v průměru čtrnáct minut.
V lize to vypadá podobně. Souček má v Championship jeden start v základní sestavě a sedm příchodů z lavičky. Že by v této sezoně odehrál celý ligový zápas, data nepotvrzují. Při jediném startu a takto nízkém součtu minut je to podle nás velmi nepravděpodobné.
Pro hráče, který do West Hamu přišel v lednu 2020, o půl roku později přestoupil natrvalo a od roku 2021 nosí kapitánskou pásku české reprezentace, jde o nezvyklé postavení. Jeho kariéru shrnuje i oficiální profil na
webu West Hamu. Souček vždycky patřil k hráčům, kteří odehrají všechno, co se dá. Teď čeká na lavičce. Tři góly z lavičky
Čísla jsou na straně Součka. V lize nastřílel tři góly, přestože jeho minutáž patří v kádru k nejnižším. Pro srovnání střelci West Hamu v Championship:
Hráč Ligové góly Role v sezoně Jarrod Bowen 7 opora sestavy Joël Piroe 4 pravidelně hraje Divine Mukasa 4 pravidelně hraje Mohamadou Kanté 3 pravidelně hraje Tomáš Souček 3 1 start, 7× z lavičky Arne Engels 1 pravidelně hraje
Souček má stejný počet gólů jako Kanté a třikrát víc než Engels, který mu v Portsmouthu nahrával. Oba přitom dostávají výrazně víc prostoru. V přepočtu na odehranou minutu patří Souček podle nás k nejproduktivnějším hráčům celého týmu. V absolutních číslech mezi nejvytíženější nepatří a s Bowenem se srovnávat nemůže.
Parker veřejně nevysvětlil, proč Součka nenasazuje od začátku. Po porážce mluvil obecněji: proti jeho týmu se podle něj skóruje příliš snadno, tlak po sestupu je obrovský a samotná kvalita v Championship nestačí. Tým si podle něj šance vytváří, ale štěstí si zatím nezaslouží. Z toho se dá usuzovat, že trenér hledá hlavně stabilitu v obraně a jiné rozložení středu hřiště. Souček na tuhle snahu může doplácet.
Přímý argument proti němu ale nezazněl a o osobní zaujatosti nic nesvědčí. Otázka přesto zůstává. Pokud hráč, který dostává čtvrthodinku na zápas, dává góly a v závěrech opakovaně zakončuje, Parker podle nás bude muset vysvětlit nejen to, proč ho šetří, ale také proč ho nepouští na hřiště dřív. Stejnou otázku si kladou fanoušci. Na fanouškovském subredditu r/Hammers se po Portsmouthu objevovaly návrhy sestav se Součkem ve středu pole a kritika hráčů, kteří dostávají přednost.
Parker bez výhry, postup se vzdaluje
Součkova role je jen jedním z příznaků nejasného směřování klubu. West Ham spadl z Premier League po sezoně 2025/26 dramatickým způsobem. V posledním kole porazil Leeds 3:0, ale Tottenham zvládl zápas s Evertonem a Kladiváři skončili osmnáctí s 39 body.
Do Championship vstupovali jako jeden z favoritů na rychlý návrat. Sestupující kluby mají díky takzvaným padákovým platbám obrovskou finanční výhodu. Podle zprávy
Loughborough University měly historicky v průměru 2,8krát vyšší příjmy než ostatní kluby soutěže a postupovaly víc než čtyřikrát častěji. Peníze ale West Hamu zatím body nezajistily.
Nuno Espírito Santo skončil 3. listopadu po třinácti ligových zápasech. Měl šest výher, tým byl osmý a na automatický postup ztrácel čtyři body. Druhý den klub představil Parkera. Volba dávala smysl, protože bývalý hráč West Hamu už do Premier League dovedl Fulham, Bournemouth i Burnley. Championship zná jako málokdo.
Start se mu ale nepovedl. Bilance po čtyřech zápasech:
výhry: 0 remízy: 2 porážky: 2
Včetně posledních zápasů za Nuna čeká West Ham na vítězství už šest utkání. Po 17 kolech má 24 bodů a skóre 38:25. V tabulce se po dohrání kola pohybuje kolem 12. až 13. místa. Middlesbrough a Stoke na prvních dvou příčkách mají po 35 bodech. Ztráta na přímý postup tak činí 11 bodů. Play-off je pořád na dosah, cesta přímo nahoru se ale vzdaluje každým zápasem.
Stoke, zdraví a smlouva do roku 2028
Další zkouška přijde hned v sobotu 28. listopadu. Na London Stadium přijede právě Stoke City, jeden z lídrů soutěže. Výkop je v 16:00 našeho času. Práva na Championship v Česku drží TV Nova, konkrétní přenos tohoto zápasu ale zatím potvrzen není.
Oficiální zpráva o Součkově zdravotním stavu po Portsmouthu zatím chybí. Z dostupných zápisů nevyplývá, že by musel střídat nebo že by mu zranění sobotní start znemožnilo. Klub jeho stav ale nepotvrdil. Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat trenérovo vysvětlení, proč českého borce nestaví, ale reakce jsme se zatím nedočkali.
Spekulace o konci v klubu nemají oporu. Souček podepsal 13. října 2026 novou smlouvu do léta 2028. Menší herní vytížení může budoucí debaty přiživit, ale smluvně je s West Hamem pevně spojen. Pro reprezentaci je to podle nás spíš otázka zápasové praxe než ztráty místa. Kapitánský status, zkušenosti a góly z posledních týdnů mu zůstávají. Chybí jen minuty.
V Portsmouthu Souček dostal necelou půlhodinu a stihl během ní tři zakončení a jedno krvavé zranění. Jestli Parker v sobotu proti Stoke sáhne po hráči, který dává góly i z lavičky, ukáže už první sestava.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl