Olomoucká hospoda s vlastní varnou, kterou kdysi chválili i britští pivní znalci, má před sebou poslední Vánoce. Jeden z jejích zakladatelů mezi důvody konce jmenuje také mladé lidi, kteří podle něj na pivo přestávají chodit. Statistiky o tom, kolik a kde Češi pijí, ale popisují mnohem širší změnu.
Dvacet let a uznání z Británie
Olomoucký Hostinský pivovar Moritz na svém webu oznámil, že provoz zastaví 23. prosince 2026. Restaurace s vlastním minipivovarem vznikla v roce 2006, takže se zavírá po zhruba dvaceti letech.
Restauraci s vlastní varnou zařadili britští pivní znalci v roce 2007 mezi deset nejlepších českých pivovarů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc ji proslavily začátky. Britská spotřebitelská organizace CAMRA (Campaign for Real Ale) ji v roce 2007 vybrala do desítky nejlepších českých pivovarů ve svém průvodci Good Beer Guide Prague and the Czech Republic. Další britské uznání přišlo v roce 2008, kdy podle serveru e15 deník The Times označil moritzovské pivo za třetí nejlepší v Česku.
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Podle spoluzakladatele Miloše Kolomazníka podnik dražší provoz i slabší zájem hostů dlouho nevydržel. Na trhu se navíc podle něj tísní příliš mnoho řemeslných piv a celé hospodaření už se nedalo udržet.
K tomu přidal poznámku o mladých. „Mladá generace má zcela jiné preference, na pivo přestává chodit,“ uvedl v listopadu pro iDNES.cz.
Potíže se táhly delší dobu. Zisk tu neudržel žádný ze tří nájemců, kteří se v restauraci za poslední dekádu vystřídali.
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Podle dat Českého svazu pivovarů a sladoven připadlo v roce 2025 na jednoho obyvatele 121 litrů piva, nejméně v historii statistik svazu. Piva tedy ubývá napříč generacemi. Mění se i místo, kde lidé pijí: podle téhož svazu se v roce 2003 vypilo v hospodách a restauracích zhruba 55 % piva, v roce 2025 už jen 28 %. Lahev z obchodu u televize tak stále častěji nahrazuje večer u výčepu.
V roce 2025 připadlo na hospody a restaurace už jen 28 procent vypitého piva, v roce 2003 to bylo zhruba 55 procent. Ilustrační foto. Zdroj: JESHOOTS.com / Pexels.
Podle svazu pivovarů mladší lidé hledají v pivu hlavně pestrost a místo klasického ležáku sahají po řemeslných, nealkoholických či ochucených pivech. Asociace hotelů a restaurací v červnu 2026 upozornila, že mladší hosté vyhledávají jiné podniky než tradiční hospodu, a hospody proto podle ní čeká proměna podoby. Kolomazník má tedy pravdu v tom, že mladí chodí jinam. O pivo ale zájem zcela neztratili.
Prázdné stoly bolí malé pivovary nejvíc
Minipivovary s ročním výstavem do 10 000 hektolitrů prodávají v hospodách a restauracích zhruba 85 % piva, jak v červnu 2026 uvedl Českomoravský svaz minipivovarů. Když ubude hostů, přicházejí o hlavní odbyt. Malé podniky přitom dusí i drahá energie a vyšší mzdy a jejich hlavní odbytiště, restaurace, se samy potýkají s potížemi.
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Minipivovarů je v Česku pořád kolem 520, jenže časy, kdy jich rychle přibývalo, jsou podle svazu pryč. Na místo zavřených podniků nastupují nové a součet se téměř nehýbe.
Poslední pivo ve sklepě na Nešverově
Moritz nesl jméno olomouckého stavebního podnikatele Moritze Fischera. Od jiných hospod se lišil v několika ohledech:
Prostředí: sídlil ve sklepě domu na Nešverově ulici, zařízeném v duchu 30. let minulého století, a od otevření byl nekuřácký, což bylo tehdy v Česku vzácné. Pivo: bylo nefiltrované a nepasterované, z hanáckých surovin a hosté viděli přímo do varny. Kuchyně: vedle české se tu vařila haličská a židovská jídla, třeba polský baršč, šoulet nebo cimes. Přečtěte si také: Supermarkety zavádějí předplatné. Sesterský řetězec Albertu za něj bere 300 Kč a lidé se hrnou
Na webu podniku je rozlučka s hosty a slib, že se do posledního dne bude čepovat a vařit, dokud něco zbude ve sklepě i ve spíži. Kdo má Olomouc po cestě, měl by se na rozloučenou zastavit ještě před 23. prosincem, kdy provoz končí.
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Zdroje: https://www.hostinec-moritz.cz/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostinsk%C3%BD_pivovar_Moritz, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hostinsky-pivovar-moritz-ochutnejte-pivo-moritz, https://theeuropeanbarguide.com/hostinsky-pivovar-moritz-olomouc-%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf/, https://olomoucfooddrinknightlife.blogspot.com/2011/05/moritz-microbrewery.html, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesi-loni-vypili-nejmene-piva-v-historii-40600211, https://www.e15.cz/byznys/boom-minipivovaru-skoncil-prodeje-piva-klesaji-i-velkym-hracum-situaci-zachranuje-nealko-1433360, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-minipivovary-ubiraji-na-sile-uvarily-mene-piva-ale-vice-slabsich-a-nealko-278333, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/horka-tecka-pred-vanoci-oblibeny-moravsky-minipivovar-po-dvou-dekadach-zavira-1437433