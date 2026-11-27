Je listopadové ráno a vy stojíte v předsíni. Oblékáte si tmavý zimní kabát, uvazujete šálu a nanášíte sytě vínovou rtěnku, protože k zimě výrazné rty patří. Ve výtahovém zrcadle se pak na vás podívá unavená tvář, která vypadá starší než ráno v koupelně.
Co se s rty po padesátce mění
S věkem tělo vytváří méně kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. Ubývají i drobné tukové polštářky a svaly rtů, a tak jsou rty tenčí, sušší a plošší. Postupně také blednou, nejvíc na okrajích. Obrys slábne a ústa působí užší.
Objem dodává rtům světlo, protože odlesk na spodním rtu oko vnímá jako plnost. Tmavá barva ho pohltí, ústa se opticky zmenší a jejich tenkost i slábnoucí obrys jsou ještě víc vidět. Tvář pak dostane přísnější výraz.
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Zimní šatník bývá tmavý. U černého, šedého nebo tmavě modrého kabátu se snadno sáhne po stejně temných rtech. S prvními mrazy se navíc v kosmetických rubrikách i ve výlohách drogerií objevují vínové a švestkové tóny jako barvy sezony.
Britská vizážistka Saffron Hughes ale v rozhovoru pro GB News z února 2025 varovala, že tmavé rtěnky mohou obličeji přidat roky. Jde hlavně o syté tóny, po kterých v zimě ruka sáhne nejčastěji: od švestkových přes hluboké růžové až po tmavé červené. Po padesátce se do této pasti spadne snadno, protože zvyk z mladších let zůstává a rty se mezitím změnily.
Stačí o kousek výraznější barva
Saffron Hughes radí volit obrys i barvu rtů nejvýš o jeden až dva odstíny výraznější, než jsou vaše vlastní rty. Navrch přidejte průhledný lesk bez třpytek, se kterým rty působí plnější.
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Opačný extrém vám nepomůže. Tělová nebo béžová rtěnka výrazně světlejší než vaše rty s tváří splyne a obličej vypadá unaveně. Tělovou proto vybírejte s hloubkou, klidně o kousek tmavší než rty.
Odstíny, které zralým rtům lichotí
Vizážisté za obecně lichotivé pro ženy po padesátce označují tyto skupiny odstínů:
růžovo-fialková, anglicky rose-mauve, sytá růžová, malinové a brusinkové tóny, které nejsou příliš tmavé. Přečtěte si také: Češky utrácejí za krémy proti vráskám. Japonkám stačí 4 pohyby
Odstín se vyplatí ladit i s podtónem pleti. Růžovější pleti sluší studené tóny jako fialkově růžová nebo fuchsiová, teplé pleti broskvově růžová a neutrální odstíny.
Zralým rtům lichotí růžové, malinové a fialkově růžové odstíny sladěné s podtónem pleti. Ilustrační foto. Zdroj: Kaboompics / Pexels. Jakou rtěnku ke kterému kabátu
Velbloudí a béžové kabáty snesou různé rtěnky podle toho, jestli máte pleť teplejší, nebo studenější. Tmavě modrý kabát je ve výběru vstřícnější.
Kabát a pleť Odstíny rtěnky velbloudí nebo béžový, teplejší pleť cihlová červená, teplá tělová, švestková s hnědým základem velbloudí nebo béžový, studená pleť studená červená, malinová tmavě modrý studené růžové, červené, švestkové a fialové tóny Přečtěte si také: Ani rolák, ani šála: tenhle kousek kolem krku letos nosí ženy po 60 a v mrazu jim nikdy není zima
Červenou po padesátce odkládat nemusíte, jen vám nemusí slušet odstín z mládí. Podle českého vizážisty Pavla Bauera sluší studená červená ženám, které si přestaly barvit vlasy a nechaly je zešedivět. Milovnice vínové nemusí rtěnku vyhazovat. Stačí ji nanést prstem jen v tenké vrstvě, aby prosvítala, obtáhnout rty konturkou v podobném tónu a doprostřed dát kapku průhledného lesku. Ty nejsytější, skoro černé odstíny ale nechte ležet.
Textura, konturka a péče v mrazu
Nejvíc riskujete, když se tmavá barva spojí s matným povrchem. Matná rtěnka nemá čím zakrýt suché šupinky ani jemné rýhy, a tak je spíš zvýrazní. Vhodnější je saténová nebo krémová rtěnka. Matné, ale i výrazně třpytivé a perleťové rtěnky mohou podle českých vizážistů přidávat roky.
Konturku vybírejte v odstínu co nejbližším rtěnce nebo přirozeným rtům. Když je znatelně tmavší než rtěnka, zůstane kolem úst tmavý rámeček, který na vrásky upozorní. Ve správném odstínu naopak funguje jako hráz: barva drží uvnitř a neutíká do jemných rýh kolem rtů.
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Mráz a vytápěné byty rty vysušují. Než sáhnete po syté barvě, dopřejte jim vláhu. Občas stačí setřít odumřelou kůžičku vlhkou žínkou, na noc nanést silnější vrstvu balzámu a ráno zbytek otřít. Rtěnku pak vybírejte hydratační, ať rty v mrazu nepraskají.
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