Orgán, který pracuje celý život
Každý den se lidské srdce stáhne přibližně stotisíckrát. Nepřetržitě přečerpává krev a zajišťuje zásobování organismu kyslíkem a živinami.
Je vystaveno mechanické zátěži, reaguje na hormony, metabolické změny i zánětlivé procesy. Přesto v něm zhoubné nádory vznikají podstatně méně často než například v plicích, tlustém střevě nebo kůži.
Na první pohled jde o zvláštní paradox. Vždyť rakovina může vzniknout téměř v jakékoli tkáni lidského těla. Proč by měl právě orgán, který je neustále aktivní, představovat tak neobvyklé místo pro vznik zhoubného nádoru? Odpověď souvisí s jednou ze základních vlastností srdečního svalu. Jeho buňky totiž po dosažení dospělosti mají velmi omezenou schopnost dělení.
Rakovina potřebuje buňky, které se množí
Nádorová onemocnění vznikají postupným narušováním mechanismů, které řídí růst, dělení a přežívání buněk. V normálních tkáních je buněčné dělení pod přísnou kontrolou. Organismus potřebuje vytvářet nové buňky například při obnově kůže, střevní sliznice nebo krvetvorného systému.
Při vzniku rakoviny však buňky získávají změny, které jim umožňují nekontrolovaně růst a překonávat běžné regulační mechanismy. Čím více buněčných dělení určitá tkáň prodělává, tím více příležitostí může vznikat pro některé genetické chyby.
Nejde samozřejmě o jediný faktor. Význam mají také dědičné dispozice, působení karcinogenů, infekce, zánětlivé procesy a další biologické vlivy. Přesto frekvence buněčného dělení představuje jednu z důležitých okolností, které ovlivňují nádorové riziko. A právě zde se srdeční sval výrazně odlišuje od mnoha jiných tkání.
Srdeční buňky mají mimořádně omezenou obnovu
Hlavními buňkami srdečního svalu jsou kardiomyocyty. Během embryonálního vývoje se aktivně množí a vytvářejí základ budoucího srdce. Po narození však u člověka jejich schopnost dělení prudce klesá. Dospělé kardiomyocyty jsou vysoce specializované na kontrakci a udržování pravidelné činnosti srdce. Většina z nich se běžně nedělí tak intenzivně jako buňky kůže nebo střevní sliznice.
To může snižovat pravděpodobnost vzniku některých typů nádorových změn. Tento mechanismus ale nepředstavuje absolutní ochranu. Srdce obsahuje také další buněčné typy, například buňky cév, vazivové tkáně a další podpůrné struktury. Z nich mohou za určitých okolností nádory vznikat.
Primární zhoubné nádory srdce skutečně existují. Patří mezi ně například některé sarkomy, tedy nádory vznikající z mezenchymálních tkání. Jsou však mimořádně vzácné.
Nádor v srdci neznamená vždy rakovinu srdce
Při posuzování nádorových onemocnění srdce je důležité rozlišovat několik různých situací. První představují primární nádory, které vznikají přímo v srdeční tkáni. Část z nich je nezhoubná. Jedním ze známých příkladů je myxom, který se může objevit například v srdeční síni.
Přestože nejde o zhoubný nádor, může způsobovat závažné zdravotní komplikace. Může bránit proudění krve nebo vést k embolizaci částí nádorové hmoty. Druhou situací jsou metastázy nádorů vzniklých v jiných orgánech. Některé pokročilé zhoubné nádory mohou zasahovat také srdce nebo osrdečník, tedy vak, který srdce obklopuje.
Takové postižení je odlišné od primární rakoviny srdce. Právě proto je zavádějící tvrdit, že člověk nemůže mít nádor v srdci. Může, ale primární zhoubné nádory srdeční tkáně jsou velmi vzácné.
Evoluční výhoda má nepříjemnou cenu
Nízká schopnost srdečních buněk dělit se může být z hlediska nádorového rizika výhodná. Současně však vytváří vážný problém při poškození srdečního svalu. Pokud při infarktu dojde k přerušení přívodu krve do určité oblasti, část kardiomyocytů může odumřít.
Na rozdíl od některých jiných tkání se srdce nedokáže jednoduše obnovit vytvořením velkého množství nových svalových buněk. Poškozená oblast proto často prochází zjizvením. Vzniklá vazivová tkáň nemá stejné kontrakční vlastnosti jako zdravý srdeční sval, což může dlouhodobě ovlivnit funkci srdce.
Právě tento problém je jedním z důvodů, proč vědci intenzivně zkoumají možnosti regenerace srdeční tkáně. Snaží se zjistit, zda lze bezpečně podporovat obnovu kardiomyocytů nebo vytvářet nové funkční srdeční buňky. Je to však biologicky obtížný úkol. Příliš nekontrolovaná stimulace buněčného růstu by mohla přinášet další rizika.
Proč má každý orgán jiné nádorové riziko
Srdce je výmluvným příkladem širšího biologického pravidla. Různé tkáně lidského těla mají odlišný způsob obnovy, rozdílnou expozici škodlivým látkám a různou organizaci buněčných populací. To pomáhá vysvětlovat, proč se některé typy rakoviny vyskytují výrazně častěji než jiné. Přesto je důležité nevyvozovat z těchto rozdílů jednoduché závěry.
Nízká frekvence buněčného dělení není jediným důvodem vzácnosti primárních srdečních nádorů. Vznik rakoviny je mnohofaktorový proces a přesný význam jednotlivých mechanismů se může mezi různými typy buněk lišit.
Srdce navíc není orgánem, který by byl před nádory zcela chráněn. Jeho zvláštnost spočívá spíše v tom, že evoluce vytvořila mimořádně specializovanou svalovou tkáň, jejíž buňky se zaměřují na nepřetržitou práci místo intenzivní obnovy. Tato vlastnost může pomáhat vysvětlovat vzácnost některých nádorových procesů, ale zároveň omezuje schopnost srdce zotavit se po vážném poškození. Právě v tomto biologickém kompromisu se skrývá jeden z důvodů, proč je lidské srdce tak pozoruhodným orgánem.
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Zdroje: Kód Enigma [1], ZME Science – Why is heart cancer so rare? [2], National Cancer Institute – Cardiovascular tumors and cardiac neoplasms [3], img ai generated