Představme si běžnou situaci: dcera je v práci, rodiče doma. Občas za ni přebírají nákupy, a tak je další zásilka nepřekvapí. „Asi zase objednala něco dětem,“ pomyslí si. To je ale pouze domněnka. Před placením stačí krátký telefonát: Očekáváš tento balíček? Od koho? A za kolik?
Policie výslovně doporučuje ověřovat zásilky také při přebírání za rodinné příslušníky. Podvodný balík může mít správné jméno i adresu a dorazit prostřednictvím běžného dopravce.
Dobírka neříká, co je uvnitř
Platba při převzetí může působit bezpečněji než posílání peněz předem. Ani ona však nezaručuje, že dostanete objednaný výrobek. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém spotřebitelském průvodci popisuje případ muže, který očekával mixér pro manželku. Zaplatil dobírku 3 000 korun, ale uvnitř našel výplňový papír a ponožky. Teprve při kontaktování skutečného obchodu zjistil, že jeho objednávku ještě neodeslali. Navíc měla stát 2 805 korun. Cizí zásilku tedy zaměnil za očekávaný nákup. Kurýr přitom nebyl původcem podvodu.
Domluvte si v rodině jednoduché pravidlo
Kdo chce, aby za něj příbuzní převzali dobírku, měl by jim předem předat potřebné údaje. Praktická zpráva může vypadat třeba takto:
„Zítra má přijít balík z obchodu XY. Dobírka je přesně 749 korun, číslo zásilky posílám níže. Jiný balík prosím neplaťte.“
Před zaplacením porovnejte odesílatele, částku a číslo zásilky s informacemi k objednávce. Nestačí jen vědět, že „nějaký balíček přijít má“. Pokud údaje nesouhlasí nebo zásilku nedokážete ověřit, neplaťte ji a nepřebírejte.
Nemusíte se omlouvat, že zdržujete. Stačí říci: „Tuto dobírku nemám potvrzenou, nemohu ji zaplatit.“ Pomáhat dětem či vnoučatům neznamená hradit každou zásilku, která na jejich jméno dorazí.
Co když už jste zaplatili
Balíček v rozčilení nevyhazujte. Policie doporučuje uschovat obal s přepravním štítkem, obsah zásilky, doklad o platbě a případnou objednávku i komunikaci s prodejcem. Obsah vyfotografujte. Při podezření na podvod co nejdříve kontaktujte dopravce a Policii ČR. Samotné oznámení ovšem automatické vrácení peněz nezaručuje. Jestliže jste zboží skutečně objednali a dorazil jiný výrobek, může jít také o chybu obchodu. Požadujte proto po prodejci nápravu. Pokud nekomunikuje a okolnosti nasvědčují podvodu, obraťte se na policii.
Za neobjednané zboží nemusíte platit
Česká obchodní inspekce připomíná, že podnikatel nemůže spotřebiteli vnutit nákup tím, že mu bez objednávky pošle zboží. Takové nevyžádané plnění nemusíte platit ani na vlastní náklady zasílat zpět. To se týká zboží zaslaného podnikatelem bez objednávky, nikoli například cizího balíčku, který vám dopravce omylem předal.
Nejjednodušší ochrana začíná ještě před otevřením peněženky: zavolat tomu, komu zásilka patří. Vánoční překvapení má čekat pod stromečkem, ne na účtence za cizí dobírku.
Zdroje: Sdružení obrany spotřebitelů, Policie ČR, průvodce MPO, Česká obchodní inspekce.