K celému incidentu došlo ještě před samotným utkáním při rozcvičování. Jedna z hostujících hráček smečí zasáhla domácí trenérku, která je zároveň ženou Josefa Smolky. Hráčka se přichází omluvit a tím se zdá, že vše končí. Jenže Smolka poté zamířil na polovinu hostí a podle videozáznamu je vidět, jak na hostující hráčky něco křičí a pak po nich hodí míč. Jednu z nich zasáhne míčem do obličeje.
Záznam se poté objevil na sociálních sítích na profilu Holky nad sítí. „"Spravedlnost" vezme do svých rukou trenér Smolka a jde srovnat účty. Vezme si kutálející se míč a stane se něco, co by se mělo řešit... Protože toto do volejbalu a sportu vůbec, nepatří,“ píše účet.
Trenér Josef Smolka se po zveřejnění videa veřejně omluvil. „Jako divák jsem hrubě a neadekvátně osočil hráčku, která nešťastně zasmečovala míč do trenérky Dukly Liberec – mé manželky,“ popsal Josef Smolka.
Podle něj přišel nával emocí, když viděl, že se hostující hráčky celé situaci smějí. „V návalu emocí jsem zareagoval přehnaně – na hráčky jsem se obořil a odhodil jejich směrem míč,“ dodal.
Video má obrovský ohlas a dostalo se i do vedení Dukly. „Jako volejbalový klub Dukla Liberec o vzniklé situaci víme a urgentně ji řešíme,“ uvedla Dukla na sociálních sítích. Své vyjádření poslala i disciplinární komisi, která nyní prověřuje všechny dostupné skutečnosti.
Za závažný považuje incident i bývalá reprezentantka Aneta Havlíčková, která na volejbalovém svazu působí jako pověřená osoba pro safeguarding, tedy prevenci negativních jevů ve sportu a řešení bezpečného prostředí a ochrany dětí.
Právě ona zaslala podnět k prošetření disciplinární komisi volejbalového svazu. „Jako pověřená osoba v safeguardingu považuji situaci za závažnou a nepřijatelnou. Z pozice safeguarda jsem proto v této věci zaslala podnět na disciplinární komisi ČVS. Je důležité, aby byly všechny podklady důkladně prověřeny. Každý musí mít jistotu, že sport je bezpečným místem. Takové chování do sportu nepatří,“ uvedla Aneta Havlíčková.
Svaz pak vydal vyjádření, že celý incident bude prošetřený. „ČVS zdůrazňuje, že celá záležitost bude nyní řešena standardním postupem prostřednictvím disciplinární komise ČVS. Ta se bude zabývat dostupnými podklady a vyslechne dotčené strany,“ uvedl v tiskové zprávě.