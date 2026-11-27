Barton to řekl v rozhovoru pro
magazín Radio Times. Se scenáristy už podle svých slov sedí nad dalšími díly, 3. řadu ale streamovací gigant zatím oficiálně neschválil. „Netflix za tím ale opravdu stojí,“ dodal tvůrce, který si celý příběh vymyslel a napsal.
Klid mu dodávají hlavně čísla. Druhá řada vyšla 5. listopadu a za týden od 9. do 15. listopadu si ji podle
oficiálního žebříčku Netflixu pustilo 6,6 milionu diváků. Mezi anglicky mluvenými seriály jí patřilo druhé místo a do první desítky se díky ní vrátila i úvodní řada. O čem je 2. řada Černé holubice?
Keira Knightley se vrací jako Helen Webb, matka, manželka a zároveň agentka tajné organizace Black Doves, která obchoduje s tajnými informacemi. Její manžel Wallace (Andrew Buchan) se tentokrát chystá stát britským premiérem, takže Helen má před sebou nejsledovanější adresu v zemi. Jenže její nadřízená paní Reedová ( Sarah Lancashire) se zaplete do spiknutí, které míří i na ni.
Helen proto znovu sáhne po jediném člověku, kterému věří. Je jím Sam, nájemný vrah s měkkým srdcem, kterého hraje
Ben Whishaw. Společně musí přijít na to, kdo proti nim hraje, a na rozdíl od první řady, která se odehrávala o Vánocích, teď nejde jen o jednu vraždu, ale o celou vládu.
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Do obsazení přibyly nové tváře. Ambika Mod hraje jízlivou agentku Lailu, Sam Riley tajemného vyslance neznámé organizace a objeví se i Neve Campbell, Sylvia Hoeks nebo Babou Ceesay. Barton před premiérou slíbil, že Downing Street už nikdy nebude jako dřív, a vzhledem k tomu, jak málo se jeho postavy bojí střílet, to nebyla prázdná slova.
Jak 2. řadu hodnotí Češi?
Čeští diváci jsou k pokračování vstřícnější než k začátku. Druhá řada má na
ČSFD 75 % od více než dvou set hodnotitelů, zatímco první série tam skončila na 63 %. Seriál se navíc pořád drží v českém žebříčku Netflixu, podle FlixPatrol mu v neděli patřilo osmé místo.
Názory v komentářích se přesto rozcházejí. Jeden z diváků na ČSFD píše, že je to vlastně
„trochu komedoška, protože jsou hlavními hrdiny zabijáci“, kteří zabíjejí na objednávku. Jiný uznává, že druhá série je lepší než první, ale stěžuje si, že ho do děje akční špionážní příběh pořádně nevtáhl.
Zahraniční kritici jsou nadšenější. Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má druhá řada 97 % od kritiků, první měla 92 %. Diváci jsou tam ale přísnější a obě série shodně hodnotí na 65 %.
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Připomeňme, že první řada měla premiéru v prosinci 2024 a hned ve druhém týdnu vyskočila na první místo světového žebříčku se 14,6 milionu zhlédnutí. Netflix přitom pokračování objednal ještě předtím, než ji kdokoli viděl, oznámil ho už v srpnu 2024. Takovou důvěru streamovací služba dává jen málokterému seriálu.
U třetí řady zatím takový signál chybí,
Joe Barton ale nečeká. Mezi první a druhou řadou uběhly skoro dva roky, a když budou scénáře hotové dřív, fanoušci by tentokrát nemuseli čekat tak dlouho.
Obě řady Černé holubice najdete na Netflixu. Foto: Sanne Gault/Netflix Foto: Matthew Towers/Netflix Foto: Matthew Towers/Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: Radio Times, Netflix, ČSFD, FlixPatrol, Rotten Tomatoes