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Sandeva před StarDance bojovala s nervozitou: Na schodech se uklidňovala s Martou Jandovou

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Dennívýzva
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První večer StarDance má za sebou a na parketu si ho podle svých slov užila naplno. Sara Prachař Sandeva (29) v rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, že nervozitu před vystoupením nepodceňovala. Pomohly jí hned tři uklidňující rituály a jeden z nich sdílela s Martou Jandovou (52).
Sára Prachař Sandeva a Daniel Makovec zatančili waltz.

Sára Prachař Sandeva a Daniel Makovec zatančili waltz.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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