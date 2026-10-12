Sandeva před StarDance bojovala s nervozitou: Na schodech se uklidňovala s Martou Jandovou

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První večer StarDance má za sebou a na parketu si ho podle svých slov užila naplno. Sara Prachař Sandeva (29) v rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, že nervozitu před vystoupením nepodceňovala. Pomohly jí hned tři uklidňující rituály a jeden z nich sdílela s Martou Jandovou (52). Nervozita se rozplynula až na parketu
První soutěžní večer má Sara Prachař Sandeva za sebou. Ačkoli sama přiznala, že má celý večer ještě trochu v mlze, vystoupení si nakonec užila. Zvládla dokonce i nervozitu, která ji před podobnými událostmi obvykle přepadá.
„Já si to užila neskutečně. Mám to trošku v mlze, myslím si, že to začnu vstřebávat až dojdu domů, ale bylo to skvělý. Vlastně jsem sama sebe překvapila, musím říct, že jsem i tu nervozitu moji, kterou já mívám před takovýma věcma, ustála a vlastně se mi podařilo si to i užít na tom parketě,“ svěřila se po vystoupení.
Její taneční partner Daniel Makovec měl radost, že Sandeva dokázala splnit přesně to, co jí před nástupem na parket přál. „Ta moje první informace, nebo první a poslední, než jsme šli na parket, tak říkám Sáře, ať si to hlavně užije, a to je přesně to, co jsem chtěl, aby se stalo, a to se stalo, takže mám velkou radost.“ řekl pro Aplausin.cz. Pomohla jí Marta Jandová
Taneční tréninky podle Sandevy přinesly dobré i špatné pokusy a herečka cítila odpovědnost vůči svému partnerovi. Nechtěla pokazit práci, kterou spolu odvedli, a během vystoupení se snažila ukázat hlavně to, co ji Makovec naučil.
„Člověk vlastně nese takovou, já vždycky říkám, vlastně co já, ale on si se mnou dal strašně moc práce. Já bych hrozně nerada mu to vlastně jako pokazila a těch tréninků bylo nespočet a těch dobrejch pokusů bylo taky nespočet, těch špatnejch taky nespočet a dneska večer jsem vlastně opravdu pokusila, aby diváci spíš viděli to, co mě Daniel naučil, než to, co jsem se třeba nestihla naučit.“.
Před vystoupením si Sandeva pomáhá několika rituály. Na schodech se uklidňuje s Martou Jandovou, pak se v duchu pomodlí a nakonec jí pomůže Daniel, který ji vezme za ruce a společně se několikrát prodýchají.
„Tak úplně začínám s Martičkou na schodech, tam Daniela nemám, tak tam si opravdu jako nějak jsme se začali uklidňovat navzájem a říkám si, že hrajeme roli. Tak dneska jsme si říkali, že hrajeme roli tanečnice, která tančí valčík a čaču. A pak mám druhej, sama se sebou, kdy se tak pomodlím a pak mám třetí, kde mě Daniel chytne za ruce a prodýchá asi pětkrát a to mi strašně pomáhá, tak to jsou takový moje.“. dodala pro Aplausin.cz. Zdroj: Aplausin.cz