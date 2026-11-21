Jí je 35, jemu 45 a čekají první společnou dceru. Aneta Vrzalová a Milan Baroš odhalili jméno pro holčičku
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Jí je 35, jemu 45 a čekají první společnou dceru. Aneta Vrzalová a Milan Baroš odhalili jméno pro holčičkuZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 21.11.2026 09:06
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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