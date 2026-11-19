Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Ines Ben Ahmed, Jan Sklenář - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Marian Vojtko, Richard Genzer a Ines Ben Ahmed - foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Ines Ben Ahmed - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Petr Svoboda - syn skladatele Petra Svobody - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Oskar Hes, Jana Walace - dcera skladatele Karla Svobody, Richard Genzer, Marcela Kerleszová - matka Oskara Hese - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Richard Genzer- premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Jana Walace - dcera skladatele Karla Svobody - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Marian Vojtko - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Josef Vágner - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Děkovačka - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Jan Sklenář - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Děkovačka - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Marian Vojtek se mění v Draculu. Eva Burešová a Marian Vojtko - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Marian Vojtko - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Nymfy - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Krvinky - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Ivo Hrbáč, Jan Sklenář - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Režisér Filip Renč - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Marian Vojtko - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026 Oskar Hes s maminkou Marcelou Kerleszovou - premiéra muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín 18.11.2026
Nové nastudování Draculy v Hudebním divadle Karlín se dočkalo své premiéry. Třicet jedna let a 35 dní po prvním uvedení muzikálu z autorské dílny Richarda Hese, Karla Svobody a Zdeňka Borovce v pražském Kongresovém centru, na jevišti karlínského divadla excelovali Marian Vojtko, Richard Genzer, Ivo Hrbáč, Eva Burešová, Ines Ben Ahmed, Jan Sklenář, Josef Vágner a omlazená parta zpěváků a tanečníků. Když byl 13. října 1995 poprvé uveden muzikál Dracula, zpěvačka Ines Ben Ahmed (20), představitelka Adriany (Sandry), ještě nebyla na světě. „Draculu jsem naživo poprvé viděla až tady v Karlíně, před několika lety. Hraji menší roli než v Ledovém království a Beetlejuiceovi, ale o to mám z Draculy větší trému. Mám z této role velký respekt. Je to ikonické představení a chceme, aby se líbilo,“ uvedla Ines Ben Ahmed pro Aplausin.cz.
Herečce se plnil sen. „Nejtěžší bylo převzít roli po zkušených zpěvačkách, jako jsou Kamila Nývltová, Eva Burešová a Eva Vyoralová. Holky byly tak vynikající, že převzít po nich roli je velká zodpovědnost.“ Herec a tanečník Richard Genzer žije s muzikálem už neuvěřitelných 30 let! V původním uvedení tancoval a nyní si v roli Nicka pod vedením režiséra Filipa Renče užívá nový světelný design, špičkovou projekční technologii i vylepšený zvuk.
„Ale v divadle řekli, že chtějí muzikál také omladit. Proč ne, ale chtěli tam i mě! Neptal jsem se proč. Nabídl jsem jim dokonce i svoji rezignaci, vždyť vypadám jako jejich vychovatel. Pořád mi dávají na kostým nějaké mladistvé cvočky. Já jim říkám, že kostým neomladí, musí omladit ksicht. Tak chci od divadla poukaz na kosmetiku, a to fakt vyjde draho,“ vtipkoval Geňa a se smíchem dodal: „Letos v prosinci mi bude 60. Tak si ještě nějaké to představení užiju a pak už řeknu, že už ne. Ale ředitel to ještě neví.“ Zdroj: Aplausin.cz