Žalobce původně pro Ladislava Mejzlíka navrhoval sedm let, ale dostal pět natvrdo. VIPŽivot zaznamenal, že rozdíl dvou let mezi návrhem a skutečným verdiktem okamžitě rozvířil na sítích debatu o postupu soudu. Zda nebyl příliš shovívavý.
Pětiletý nepodmínění trest přitom znamená reálný nástup do vězení. Proč partner kontroverzní influencerky Adély Pulcové nevyfasoval sedm let, zatím není jasné. Odpověď může dát písemné odůvodnění rozsudku. Majzlík se navíc na místě odvolal, takže verdikt není pravomocný. Co zaznělo v soudní síni
Podle Tomáše Waluše, známého jako Detektiv Tom, který byl na soudu přítomen, obžaloba zahrnovala pokus znásilnění, pokus sexuálního nátlaku, ohrožování výchovy dítěte a svádění k pohlavnímu styku.
Oběťmi byly dvě nezletilé dívky, jedna z nich Majzlíkova vlastní vnučka. U soudu zazněly konkrétní popisy: nabídka tisícikoruny a kosmetického kufříku výměnou za orální sex, epizoda v koupelně. Znalec z klinické psychologie podle SportWinu potvrdil, že Majzlík netrpí duševní poruchou a plně chápal, co dělá. Vedle trestu odnětí svobody soud uložil povinnost zaplatit poškozeným 200 tisíc korun.
Trestní zákoník stanoví za znásilnění dítěte mladšího patnácti let sazbu pět až patnáct let. Pokus se podle
§ 21 trestního zákoníku trestá podle stejné sazby jako dokonaný čin. Při souběhu více skutků (a Majzlík čelil hned několika) soud ukládá takzvaný úhrnný trest: vezme nejpřísněji trestný skutek a v jeho rámci stanoví výši. Pět let tedy leží na samém spodku nejtvrdší relevantní sazby. Žalobce zjevně tlačil výš, pravděpodobně s ohledem na dvě poškozené a více skutků. Proč soud nešel na sedm? Podle nás to bez písemného odůvodnění nelze férově hodnotit.
VIDEO Odvolání a co bude dál
Majzlík se odvolal přímo v jednací síni. Rozsudek proto není pravomocný a k nástupu trestu dojde až po rozhodnutí odvolacího soudu. Obecně má obžalovaný osm dní od doručení písemného rozsudku na podání odvolání; zda totéž učinil i státní zástupce není jasné.
Pokud odvolací soud rozsudek potvrdí, Majzlík nastoupí do věznice, jejíž typ určí soud a konkrétní umístění pak Vězeňská služba. O podmíněné propuštění by mohl žádat nejdříve po odpykání poloviny trestu, tedy po dvou a půl letech.
Majzlík tvoří od dubna pár s Adélou Pulcovou alias Shopaholicadel. Začátkem září mluvila o zásnubách, šlo o jejího pátého snoubence. Ještě v září svého partnera veřejně hájila slovy, že „nic neudělal“. U vynesení rozsudku přítomna nebyla.
Ona sama má také problémy. V insolvenčním řízení Krajský soud v Praze zvažoval zrušení jejího oddlužení, a už před rozsudkem čelila vlně formálních stížností na ministerstvo i ombudsmanku. Podle reportu ze soudní síně navíc na Majzlíkovi stál celý chod domácnosti, nájem, platební účet, i psi byli zapsaní na jeho jméno. Proč o kauze víme tak málo
Soud už v září odmítl zpřístupnit obžalobu s odkazem na ochranu „nejchráněnější sféry soukromého života“ nezletilých obětí.
Obhajoba se navíc přímo u hlavního líčení pokoušela o vyloučení veřejnosti ze sálu. Detaily, které dnes existují, pocházejí převážně od Mikea Oganesjana a Tomáše Waluše, dvojice, která se dlouhodobě věnuje odhalování sexuálních predátorů a byla u jednání jako veřejnost. Písemné odůvodnění rozsudku teprve přijde. Až s ním bude možné přesně říct, proč soud zvolil pět let, a ne sedm.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová