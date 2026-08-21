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Samci savců jsou větší než samice. Až na jeden problém: u většiny druhů to nemusí být pravda

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Lev, gorila, jelen, tuleň sloní. Když si máme představit rozdíl mezi samcem a samicí savce, vybavíme si často druh, u něhož je samec mohutnější. Tak samozřejmá byla tato představa, že Charles Darwin v 19. století považoval větší samce savců téměř za obecné pravidlo.
Samci savců jsou větší než samice. Až na jeden problém: u většiny druhů to nemusí být pravda

Samci savců jsou větší než samice. Až na jeden problém: u většiny druhů to nemusí být pravda

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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