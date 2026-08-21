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Po smrti manželky otevřel štos dopisů, které před ním 50 let schovávala. Psal v nich někdo, koho dávno opustil

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Žít v nepravdě po několik desetiletí není snadné. Své o tom ví i muž, jehož manželka před ním tajila velkou věc.
Dopisy na stole

Dopisy na stole

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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