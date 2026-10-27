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Starý cedník poslouží jako květináč, košík i krmítko pro ptáky

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Máte doma starý cedník, který už v kuchyni dosloužil, ale je vám líto ho vyhodit? Pokud není rozbitý, může ještě překvapivě dobře posloužit. Díky otvorům, praktickému tvaru a často také oušku se dá využít mnoha způsoby. Uplatnění najde na balkoně, zahradě, v koupelně i při organizaci domácnosti. Než tedy starý cedník skončí v odpadu, podívejte se, k čemu všemu se může hodit.
cedník

cedník

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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