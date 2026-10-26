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Bramborové klíčky nemusí skončit v odpadu: využijte je v domácnosti i na zahradě

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Dennívýzva
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Klíčící brambory ve sklepě nám moc velkou radost neudělají a v případě, že se jedná už o opravdu velké klíčky, raději je vyhodíme do odpadkového koše. Dají se ovšem ještě smysluplně zužitkovat. Minimálně je můžete vyhodit na kompost, který obohatí o cenné živiny. Bramborové klíčky ale obsahují solanin neboli přírodní toxin, a tak musí být kompost řádně prohřátý, aby ho rozložil. Pojďme se podívat na další využití tohoto zdánlivého odpadu.
Bramborové klíčky

Bramborové klíčky

Zdroj: ChatDay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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