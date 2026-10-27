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Je čas zazimovat zahradu: nezapomeňte na mulč

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Nastává čas, kdy bychom měli připravit půdu a mrazuvzdorné rostliny na dlouhé zimní měsíce. Přečkat silné mrazy jim pak pomůže mimo jiné vrstva vhodného mulče. Ideálním řešením je například využití kompostu, který má dostatek důležitých živin, a tak rostliny nejen ochrání před nebezpečnými teplotními výkyvy, ale také obohatí půdu.
Kompostér

Kompostér

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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