Nastává čas, kdy bychom měli připravit půdu a mrazuvzdorné rostliny na dlouhé zimní měsíce. Přečkat silné mrazy jim pak pomůže mimo jiné vrstva vhodného mulče. Ideálním řešením je například využití kompostu, který má dostatek důležitých živin, a tak rostliny nejen ochrání před nebezpečnými teplotními výkyvy, ale také obohatí půdu.
Kompost je kvalitní mulč
Vlastní kompost na zahradě má pro zahrádkáře doslova cenu zlata. Můžete díky němu ekologicky zpracovávat organické zbytky ze zahrady a kuchyně a odměnou nám bude cenné přírodní hnojivo, jenž lze využít právě jako mulčovací vrstvu. Obsahuje užitečné bakterie, houby, mikroorganismy a živiny jako je fosfor, dusík či draslík podporující růst rostlin. Kompost jako mulč nanášejte na záhony jako pěti až deseticentimetrovou vrstvu, jenž se do jara rozloží. Bude izolovat půdu, pomáhat předcházet ztrátě vlhkosti a zabrání růstu plevele.
Ochraňte rostliny proti chorobám
Další výhodou kompostu jako mulče je zajištění prevence proti některým chorobám rostlin. Obsahuje totiž užitečné půdní houby a bakterie. Díky využití kompostu tak snížíte spotřebu pesticidů a fungicidů. V půdě musí být přítomna mikrobiální komunita, která pomáhá trávit organickou hmotu a přeměňuje ji na účinné živiny. A právě tyto mikroorganismy dostávají svou výživu díky kompostu.
Foto: Pixabay
I kompost má své nevýhody
I kompost může mít při svém využití určité nevýhody. Mezi ty hlavní patří zápach, který vzniká při rozkladu některých surovin. Obsah kompostu pak může přilákat i nezvané hosty v podobě hlodavců jako jsou myši a krysy. Proces rozkladu zahrnuje aktivitu bakterií, a tak může docházet i k šíření některých chorob a infekcí. Kompostování také vyžaduje dostatek času. Pokud nechcete utrácet nemalé peníze za již hotový kompost, musíte si na ten svůj někdy i pár let počkat.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Radek Štěpán
The post Je čas zazimovat zahradu: nezapomeňte na mulč
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