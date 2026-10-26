Proč dávat misku se solí do lednice? Levný pohlcovač zápachu

Znáte to. V lednici se drží nepříjemný odér, kterého se nemůžete zbavit. Než sáhnete po drahých pohlcovačích pachů, můžete vyzkoušet jednoduchý trik s obyčejnou kuchyňskou solí. Stačí ji nasypat do malé misky a umístit do lednice.
Podstata tkví ve správném použití
Nejjednodušší postup je nasypat několik lžic běžné kuchyňské soli do malé otevřené misky. Tu následně postavte na stabilní místo v lednici, ideálně tak, aby nemohla spadnout nebo se vysypat. Sůl má schopnost vázat určité množství vlhkosti a může pomoci zachytávat některé pachové látky.
Nečekejte ale, že během několika minut odstraní výrazný zápach. Jde spíše o jednoduchý doplňkový trik, který může mít smysl zejména při běžném provozu lednice. Jakmile sůl zvlhne nebo začne být cítit, je čas ji vyměnit.
Tip: Jak vyčistit žehličku? Použijte sůl.
Nejdříve je třeba najít zdroj zápachu
Miska se solí nenahradí důkladné čištění lednice. Pokud se uvnitř objeví nepříjemný zápach, nejprve zkontrolujte všechny potraviny. Projděte otevřené nádoby, zeleninu, sýry i zbytky jídel. Jediná zapomenutá potravina může být příčinou zápachu, který žádný domácí pohlcovač dlouhodobě nevyřeší.
Poté vyjměte police a zásuvky a omyjte je vhodným čisticím prostředkem. Nezapomeňte také na těsnění dveří a vnitřní stěny. Po vyčištění nechte všechny části dobře vyschnout a teprve potom vraťte potraviny zpět.
Foto: Pixabay
Levný trik, který lze snadno vyzkoušet
Výhodou soli je především její dostupnost. Pokud ji už máte doma, nemusíte kvůli tomuto triku kupovat nic speciálního. Misku můžete v lednici ponechat několik dní a sledovat, zda se prostředí uvnitř skutečně zlepší. Důležité je používat suchou sůl a nádobku umístit tak, aby nepřišla do přímého kontaktu s potravinami. A pokud se zápach pravidelně vrací, zaměřte se především na hygienu lednice a správné skladování potravin. Právě to je nejspolehlivější cesta k čisté a svěže vonící lednici.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Proč dávat misku se solí do lednice? Levný pohlcovač zápachu
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