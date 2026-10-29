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Kvíz: České filmy, které slavily úspěch ve světě. Poznáte je podle jediného záběru?

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Některé české filmy dokázaly oslovit diváky daleko za hranicemi naší země a zapsaly se do dějin světové kinematografie. Dokážete je poznat podle jediného filmového záběru? Otestujte své znalosti a zjistěte, jestli patříte mezi opravdové filmové znalce!
Kvíz: České filmy, které slavily úspěch ve světě. Poznáte je podle jediného záběru?

Kvíz: České filmy, které slavily úspěch ve světě. Poznáte je podle jediného záběru?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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