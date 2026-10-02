Nejlepší štrúdl z listového těsta: Křupavý, plný rozinek, s tenkým těstem a podsypaný perníkem

je přesně ten recept, který vytáhnete ve chvíli, kdy doma leží pár jablek, v lednici se povaluje Jablečný štrúdl a je chuť na něco sladkého ke kávě. Není to velká cukrařina a právě v tom je jeho síla: pár obyčejných surovin, jeden plech a za chvíli voní celý byt. listové těsto
Na
štrúdlu je příjemné, že snese leccos. Jednu věc ale moc neodpouští: mokrý spodek. Proto se vyplatí těsto před naplněním posypat strouhankou nebo najemno nastrouhaným perníkem. Vytáhnou z jablek část šťávy, aniž by bylo potřeba vymýšlet něco složitého. Starý trik z kuchyně, pořád užitečný. Někdo nedá dopustit na strouhanku, někdo na . Mně se nejlíp osvědčila menší dávka od obojího. Perník udělá vůni, strouhanka odvede tu méně nápadnou práci. perník
Je dobré myslet ještě na jednu drobnost: náplň nedávat až úplně ke krajům. Štrúdl se pak špatně zavírá, rád praská a
jablečná šťáva si ven cestu najde. Když zůstane po stranách volný pruh, kratší konce se založí dovnitř a spoj přijde dospod, je to při pečení o dost klidnější. Recept na klasický jablečný štrúdl
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Základ štrúdlu 1 balení listového těsta 1 ks vejce na potření 1 lžíce rozpuštěného másla Jablečná náplň 5 ks větších jablek 50 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička mleté skořice 50 g rozinek 50 g vlašských ořechů Podsypání těsta 3 lžíce strouhanky 50 g nastrouhaného perníku Na dokončení 1-2 lžíce moučkového cukru Foto: Cooky.cz, Křupe, až to slyší sousedi: Domácí štrúdl s jablky, skořicí a tenkým těstem Postup přípravy křupavého jablečného štrúdlu
1. Troubu předehřejte na
200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Listové těsto nechte po vytažení z lednice chvíli povolit. Stačí pár minut, nebude se tolik lámat a půjde lépe zavinout.
2.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte nahrubo. Vmíchejte cukr, vanilkový cukr, skořici, rozinky a nahrubo nasekané vlašské ořechy.
3.
Listové těsto rozválejte, případně ho jen rozložte na lehce pomoučněnou plochu. Posypte směsí strouhanky a perníku, ale okraje nechte zhruba 2–3 centimetry volné.
4. Na těsto rozprostřete
jablečnou náplň. Kratší okraje zahněte dovnitř, pak štrúdl zaviňte z delší strany a spoj otočte dospod. Při pečení se nebude tolik rozevírat.
5. Štrúdl opatrně přeneste na plech, potřete rozšlehaným
vejcem a lehce pokapejte rozpuštěným máslem. Když máslo vynecháte, nic zásadního se nestane, jen vršek bývá o něco sušší.
6. Pečte asi
30 až 40 minut, dokud povrch nebude světle až středně zlatý. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci už je lepší na štrúdl občas mrknout.
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7. Hotový štrúdl nechte alespoň
15 minut odpočinout. Potom ho poprašte moučkovým cukrem a krájejte pilkovým nožem. Obyčejný hladký nůž křehké listové těsto často zbytečně pomačká.
TIP: Pokud jsou jablka hodně šťavnatá, po nastrouhání je jen lehce vymačkejte. Ne úplně do sucha, spíš tak, aby se během pečení na plechu neudělala jablečná louže. Strouhanka, perník, nebo obojí?
Na první pohled drobnost, ve výsledku ale docela znatelný rozdíl. Dva štrúdly připravené ze stejných jablek mohou kvůli podsypání dopadnout jinak.
Strouhanka je jistota ve chvíli, kdy potřebujete zachytit přebytečnou šťávu a udržet spodní část těsta křehčí. Chuťově se moc neprosazuje, což je tady spíš plus.
Perník přidá výraznější vůni a lehký kořeněný tón. Hodí se hlavně k podzimnímu pečení a kyselejším jablkům. Jen to s ním nechce přehnat, aby nebyl výraznější než ovoce. Nejlépe vychází kombinace obojího: strouhanka drží strukturu, perník doplní chuť.
Rozinky ani ořechy nejsou povinné. Pokud je někdo u stolu nemusí, dají se jednoduše vynechat. Místo vlašských ořechů se hodí
mandle, rozinky mohou nahradit třeba sušené brusinky. U méně sladké varianty stačí ubrat cukr a nechat víc prostoru jablkům. Když jsou dobrá, většinou to úplně stačí. Foto: Cooky.cz, Křupe, až to slyší sousedi: Domácí štrúdl s jablky, skořicí a tenkým těstem Často kladené otázky o štrúdlu
Musím jablka předem podusit?
Ne, není to nutné. Do štrúdlu z listového těsta se běžně dávají syrová nastrouhaná jablka. Jen je potřeba pohlídat šťávu, proto se používá strouhanka nebo perník.
Dá se udělat ze dvou nohavic těsta?
Ano. Z většího balení těsta, případně z domácího těsta, můžete udělat
dva menší štrúdly místo jednoho velkého. Lépe se přenášejí na plech a většinou se i rovnoměrněji propečou.
Proč štrúdl praskl?
Nejčastěji bývá uvnitř příliš náplně, případně je závin moc pevně utažený. Menší prasklina ale u štrúdlu není nic mimořádného. Stává se to a moučkový cukr nakonec hodně zamaskuje.
Jak dlouho vydrží?
Nejlepší bývá v den upečení, dobrý je obvykle ještě druhý den. Uchovávejte ho přikrytý při pokojové teplotě nebo v chladu. Počítejte jen s tím, že listové těsto postupně měkne a ztrácí křehkost.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková