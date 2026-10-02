Makový koláč z plechu: Měkký a vláčný makovec s rumovou glazurou

Makovec je jedna z těch domácích buchet, které se hodí skoro vždycky. K obyčejnému odpoledni, k návštěvě, která se ohlásí na poslední chvíli, i ke kávě po nedělním obědě. Peču ho na plech, bez šlehání sněhu a bez zbytečných kroků. Suroviny se jednoduše spojí v těsto husté zhruba jako na lívance a po upečení přijde rumová poleva. Ta mu dá tu známou voňavou tečku. Jeho výhoda je prostá: rychlá příprava, běžné suroviny a chuť, kterou málokdo odmítne.
Na makovci se mi líbí hlavně jeho přímost. Žádný efektní dort, žádné zdobení na milimetr, ale poctivá
na plech, kterou zvládnete upéct i během pracovního týdne. Díky buchta mletému máku je vláčnější a o něco hutnější než obyčejná , přitom se dobře krájí. A druhý den? Často bývá ještě lepší, pokud tedy něco zůstane. bublanina
Můj tip je jednoduchý: Chcete-li jemnější výsledek, promíchejte nejdřív sypké suroviny zvlášť a teprve potom přidejte vejce, tuk a mléko. Těsto se líp spojí a mák se v něm rozprostře rovnoměrněji. U polevy se vyplatí trochu trpělivosti. Má být hladká a roztíratelná, ne řídká jako sirup. Makovec v české kuchyni má pevné místo
Makovec patří mezi tradiční
české moučníky z mletého máku. Nejčastěji se peče na plechu a krájí na řezy, přesně v té podobě, jakou zná většina domácností. Podobně ho popisují i zahraniční texty věnované českému pečení: jako jednoduchý koláč, který může být hotový za méně než hodinu a často se dokončuje citronovou polevou. Recept na vláčný domácí makovec na plech
Doba přípravy: 15 minut Délka pečení: 30 až 35 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: asi 20 řezů Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto s mletým mákem 400 g polohrubé mouky 200 g mletého máku 250 g cukru krystal 100 g tuku na pečení, pokojové teploty 2 ks vajec 1 a 1/2 balíčku kypřicího prášku do pečiva 250 až 350 ml mléka podle potřeby 1 lžíce tuku na vymazání plechu 1 lžíce mouky na vysypání plechu Rumová poleva 300 g moučkového cukru 2 lžíce rumu 2 lžíce vařící vody 1 lžička másla Postup přípravy tradičního makovce
1. Troubu si předehřejte na
170 °C. Připravte středně velký plech, vymažte ho tukem a vysypte moukou. Makovec pak půjde lépe krájet přímo z plechu, případně vyjmout po větších kusech.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, mletý mák, cukr krystal a kypřicí prášek do pečiva. Nejdřív je promíchejte nasucho, vařečkou nebo metličkou. Kypřicí prášek se tak nerozjede v těstě nerovnoměrně.
3. Přidejte
vejce a tuk pokojové teploty. Potom postupně přilévejte mléko a míchejte, až vznikne hladké těsto. Mělo by připomínat lívancové těsto – spíš hustší, ale pořád takové, aby šlo pohodlně rozetřít.
4. Těsto přelijte na připravený plech a stěrkou ho rozhrňte do stran. Není potřeba ladit povrch do dokonalé roviny, při pečení si ještě trochu sedne.
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5. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte zhruba
30 až 35 minut. Trouby umějí být nevyzpytatelné, takže ke konci raději sledujte barvu povrchu i vůni. Když začne makovec vonět po celé kuchyni, vezměte špejli a vyzkoušejte střed.
6. Vyjde-li špejle po zapíchnutí suchá, je upečeno. Makovec nechte pár minut stát na plechu. Polevu je nejlepší natírat na vlažný korpus, ne na úplně horký, protože by se mohla zbytečně rozpíjet.
7. Na
rumovou polevu dejte do misky moučkový cukr a promíchejte ho s rumem. Do vařící vody vmíchejte máslo a tuto směs přidávejte k cukru po malých dávkách. Třete, dokud poleva nebude hladká a půjde roztírat lžící nebo stěrkou.
8. Polevu naneste na makovec v tenčí vrstvě. Když se vám zdá příliš tuhá, pomůže pár kapek horké vody. Pokud naopak zřídne víc, než chcete, přisypte trochu moučkového cukru.
9. Makovec s polevou nechte úplně vychladnout a až potom ho krájejte na řezy. Hodí se ke kávě i k čaji. V dobře uzavřené dóze vydrží
2 až 3 dny a zůstává příjemně vláčný. Foto: Se souhlasem Evelina, recept na rakouský makovec Rady Pokud máte raději svěžejší chuť, můžete rumovou polevu nahradit citronovou. S makovcem se pojí i v mnoha tradičních úpravách. Do těsta se dá přidat také trochu citronové kůry. Mák pěkně zvedne, ale nepřebije jeho chuť. Chcete-li řezy trochu upravit na slavnostnější stůl, posypte ještě vlhkou polevu špetkou mletého máku nebo nasekanými ořechy. U makovce nerozhoduje noblesní vzhled, spíš struktura. Nepečte ho zbytečně dlouho, jinak přijde o vláčnost, kvůli které se peče.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková