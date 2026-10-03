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Mini Pavlova dortíky jsou křupavé pusinky s vláčným středem, které na stole vypadají excelentně a ještě lépe chutnají

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Když chci udělat dezert, který vypadá slavnostně, ale surovin na něj není potřeba moc, sáhnu po mini Pavlova dortících. Nejvíc se mi na nich líbí to, že stojí hlavně na dobře vyšlehaných bílcích, přesném poměru cukru a trpělivém sušení v troubě. Nahoře jsou křehké, uvnitř jemné a s neslazenou šlehačkou a ovocem působí lehce i při nedělní návštěvě.
Obrázek k receptu na Mini Pavlova dortíky: Efektní dezert s křupavým povrchem a vláčným středem, který se hodí na oslavy i ke kávě

Obrázek k receptu na Mini Pavlova dortíky: Efektní dezert s křupavým povrchem a vláčným středem, který se hodí na oslavy i ke kávě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Mini Pavlova dortíky: Efektní dezert s křupavým povrchem a vláčným středem, který se hodí na oslavy i ke kávě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 03:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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