Mini Pavlova dortíky jsou křupavé pusinky s vláčným středem, které na stole vypadají excelentně a ještě lépe chutnají

Dort Pavlova jsem znala už dávno, nejspíš ho zná skoro každý. Jenže místo jednoho velkého korpusu se dají udělat malé Pavlovy, třeba na oslavu nebo úplně obyčejně v neděli ke kávě. Chuťově je to totéž, jen se nic nekrájí a každý dostane svůj kousek rovnou do ruky. Základ je přitom prostý: bílky, správné množství cukru a hlavně pomalé sušení. Na povrchu křupnou, uvnitř zůstanou jemnější a s neslazenou šlehačkou a ovocem nejsou těžké ani po obědě.
U nás doma se mini Pavlova objevuje hlavně ve chvíli, kdy po jiném pečení zůstanou bílky. Vyhodit je, to mi prostě nejde. Časem jsem si ověřila, že nejde ani tak o nějaký cukrářský fígl, jako spíš o
dobře vyšlehaný sníh a troubu, která dostane čas. Jakmile se začne pospíchat a teplota vyletí výš, rychle chytají barvu. A to u Pavlovy nechci. Má zůstat světlá, skoro až bílá. pusinky
Za mě platí jedna jednoduchá věc: Navrch patří hlavně neslazená šlehačka. Mascarpone přidávám jen tehdy, když potřebuji krém pevnější, třeba na delší stání na stole. Samotná šlehačka je ale k tomuhle dezertu často nejlepší. Recept na křehké mini Pavlova dortíky
Doba přípravy: 25 minut Sušení v troubě: 3 hodiny Chladnutí v troubě: alespoň 1 hodina Počet porcí: 8 mini dortíků Suroviny na přípravu Sněhový základ: 4 ks bílků 200 g cukru krystal 1 lžička citronové šťávy 1 lžička kukuřičného škrobu Náplň a dokončení: 250 ml smetany ke šlehání 125 g mascarpone 1 lžička vanilkového extraktu 150 g višní z kompotu nebo čerstvého ovoce podle chuti 1–2 lžíce rozdrcených sušených malin Jak připravit jemné mini Pavlova dortíky
1. Plech vyložte
pečicím papírem a troubu zapněte na 110 °C. Pokud chcete mít dortíky přibližně stejné, nakreslete si na rubovou stranu papíru kolečka o průměru asi 8 centimetrů. Stačí obyčejná tužka a hrnek jako šablona.
2. Do opravdu čisté mísy dejte
bílky a začněte je šlehat, nejlépe v robotu na vyšší výkon. Mísa nesmí být mastná, tohle je u sněhu znát. Nechte bílky běžet tak dlouho, až sníh pořádně zpevní. Teprve potom po lžících přidávejte cukr krystal.
3. Pokračujte ve šlehání ještě zhruba
10 až 15 minut. Hmota má být lesklá, pevná a hladká. Když kousek promnete mezi prsty, neměly by být cítit krystalky cukru. Po vytažení metly mají špičky držet tvar a nepadat zpátky do mísy.
4. Nakonec krátce zašlehejte
citronovou šťávu a kukuřičný škrob. Citron sníh trochu zpevní, škrob pomůže udělat ten známý rozdíl mezi křehkým povrchem a jemnějším středem.
5. Sněhovou hmotu dejte do
cukrářského sáčku a na plech nastříkejte kolečka s lehce zvýšeným okrajem. Sáček ale není nutnost. Hnízda se dají vytvořit i lžící, jen budou méně pravidelná. Upřímně, doma to nikomu většinou nevadí. Sušení / pečení
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6. Plech vložte do trouby a sušte
1 hodinu na 110 °C. Potom teplotu stáhněte na 80 °C a nechte dortíky dosušovat ještě 2 hodiny. Příliš vysoká teplota je u Pavlovy nejrychlejší cesta k tomu, že zežloutne nebo začne hnědnout.
7. Po dosušení troubu vypněte a mini Pavlovy nechte uvnitř
úplně vychladnout. Často je tam nechávám ještě nejméně hodinu. Je to trochu zkouška trpělivosti, zvlášť když už voní po kuchyni, ale sněhovému pečivu ten pomalý konec prospívá.
8. Mezitím vyšlehejte
smetanu ke šlehání s mascarpone a vanilkovým extraktem. Cukr do krému nepřidávám, korpusy jsou sladké dost. Pokud chcete lehčí verzi, mascarpone vynechte a použijte jen dobře vyšlehanou neslazenou smetanu.
9. Na vychladlé korpusy rozdělte
krém, přidejte višně z kompotu nebo jiné ovoce a navrch nasypte trochu rozdrcených sušených malin. Hodí se i jahody, čerstvé maliny nebo mango, podle sezóny a toho, co zrovna máte doma.
10. Podávejte ideálně krátce po naplnění, dokud je povrch pořád křehký. Nenaplněné korpusy patří do sucha, hotové dortíky už do lednice. Nejlepší jsou ale v den, kdy je dokončíte.
Foto: Cooky.cz, Dortíky mini Pavlova Rady a tipy z domácí kuchyně Na sníh použijte mísu bez jediné stopy mastnoty a hlídejte, aby se do bílků nedostal žloutek. I malý kousek dokáže pokazit šlehání víc, než by člověk čekal. Když sušíte dva plechy najednou, alespoň jednou je během sušení prohoďte. Dortíky pak vysychají rovnoměrněji a jeden plech nebude hotový dřív než druhý. Ovoce z kompotu nechte před zdobením dobře okapat. Krém pak nebude řídnout a sněhový základ se nerozmočí zbytečně rychle. Když po zdobení zůstane trochu krému, pár višní a nalámané kousky Pavlovy, naskládejte všechno do skleničky. Vznikne rychlý dezert na druhý den. U nás se po něm někdy zapráší dřív než po těch úhledných dortících.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková