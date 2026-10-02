Bramborové knedlíky plněné uzeným masem: Podávejte s křupavou cibulkou a dušeným zelím

Knedlíky plněné uzeným patří u mě k jídlům, která stačí jednou ucítit a člověk je rázem někde úplně jinde. U mě v babiččině kuchyni. V pátek se tam obvykle vařilo dopředu na víkend, na plotně bublalo zelí a ve vzduchu se držela vůně uzeného masa s cibulí. Recept jsem od ní okoukala ještě jako malá, spíš po očku než poctivým zapisováním. Tehdy mi přišlo skoro nepochopitelné, že z nastrouhaných brambor, mouky a pár dalších věcí může vzniknout takové jídlo. Dnes je vařím sama. A přiznávám, pokaždé se u toho trochu usměju, protože chutnají přesně tak, jak si je pamatuju.
Základ je
jednoduchý, ale nesmí se ošidit: brambory uvařené den předem. Ve slupce, potom nechat přes noc úplně vychladnout. Takové brambory jsou pevnější, nepustí tolik vody a těsto se s nimi chová mnohem lépe než s bramborami čerstvě dovařenými. Do náplně dávám uzenou rolku nakrájenou na drobné kostky a opečenou na cibuli, která už má za sebou chvilku na pánvi. Nic složitého, jenže ta kombinace udělá svoje. , pouze s trochou cukru, aby zůstalo lehčí a svěží. Nakonec přijde na talíř ještě křupavá cibulka prohřátá na sádle. U nás se tohle jídlo nikdy dlouho Zelí dusím bez jíšky neohřívá pod pokličkou, zmizí rychle.
Můj tip zní: S pracujte bez dlouhého postávání u linky. Knedlíky dávejte do vody hned, jak jsou hotové, zkušení kuchaři na to upozorňují často, bramborové těsto poměrně rychle řídne a pak se může ve vodě rozpadat. Hrnec s vodou proto stavím na sporák jako první, ještě předtím, než začnu míchat těsto. bramborovým těstem Recept na poctivé bramborové knedlíky plněné uzenou rolkou s kysaným zelím
Z uvedeného množství připravíte zhruba
12 až 15 knedlíků, záleží na velikosti placiček a také na tom, jak štědře je naplníte. Celková aktivní příprava: asi 70 minut (plus příprava brambor den předem) Ingredience k přípravě Suroviny na bramborové těsto 1 kg brambor (uvařených den předem ve slupce, vychladlých) 200 až 250 g hrubé mouky (plus trochu na podsypání válu) 1 vejce sůl podle chuti Na náplň z uzeného masa 400 g uzené rolky (nebo jiného uzeného masa) 1 větší cibule olej nebo sádlo na osmahnutí pepř podle chuti Dušené kysané zelí: 500 g kysaného zelí 1 střední cibule olej nebo sádlo cukr podle chuti (přibližně 1 až 2 lžičky) sůl podle chuti voda na podlití (asi 100 ml) Dokončení a servírování: 2 lžíce sádla 1 velká cibule nakrájená na kolečka (na křupavou cibulku) Postup přípravy bramborových knedlíků plněných uzeným s dušeným zelím
1.
Brambory uvařte den předem. Brambory ve slupce vložte do studené osolené vody a vařte . doměkka, obvykle 25 až 30 minut. Potom je nechte úplně vystydnout a dejte přes noc do lednice nebo aspoň do chladu. Studené brambory se lépe strouhají a těsto z nich bývá pevnější.
2.
Připravte náplň. Cibuli nakrájejte nadrobno a na lžíci oleje nebo sádla ji osmahněte dozlatova. Tady se nevyplatí spěchat, cibule potřebuje pár minut, aby se pořádně rozvoněla. Uzené maso mezitím nakrájejte na malé kostky, přibližně centimetr velké. Přidejte ho k cibuli a opékejte společně 5 až 7 minut, až uzené lehce chytí barvu. Opepřete, se solí zacházejte opatrně, uzené bývá slané dost. Náplň nechte vychladnout.
3.
Dejte vařit vodu. Do velkého hrnce nalijte vodu, osolte ji a postavte na sporák. Ve chvíli, kdy budou knedlíky připravené, musí voda vřít. Tohle je drobnost, která umí rozhodnout o výsledku. Těsto nemá čekat na vodu. Zpracujte těsto
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4. Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno přímo na pomoučený vál. Přidejte
hrubou mouku, vejce a sůl, potom vše rychle spojte do hladkého těsta. Mouky může být potřeba trochu méně nebo víc, záleží na druhu brambor i na tom, kolik v sobě mají vody. Těsto má držet tvar a nelepit se na ruce, ale nemá být tvrdé. Pracujte svižně, bramborové těsto dlouhé čekání rádo nemá.
5.
Vytvarujte placičky a naplňte je. Těsto rozdělte na menší díly a každý rozmáčkněte na placičku o průměru asi 10 centimetrů a tloušťce kolem 5 milimetrů. Doprostřed dejte přibližně lžíci vychladlé náplně. Okraje přetáhněte přes maso a pečlivě je prsty spojte, aby se knedlík při vaření neotevřel. Nakonec ho vytvarujte dokulata nebo do lehce oválného tvaru.
6.
Vařte knedlíky. Knedlíky vkládejte opatrně do vroucí osolené vody. Nedávejte jich do hrnce moc najednou, potřebují kolem sebe prostor. Vařte je 15 až 20 minut podle velikosti. Hotový knedlík vyplave na hladinu a ještě se tam chvíli drží. Vyndejte je děrovanou lžící a nechte krátce okapat. Zatímco se vaří knedlíky, připravte zelí
7.
Poduste zelí. Druhou cibuli nakrájejte najemno a na oleji nebo sádle ji osmahněte do světle zlaté barvy. Ze zelí slijte část šťávy, ale nechte si ji stranou, může se hodit na závěrečné dochucení. Zelí přidejte k cibuli, podlijte asi 100 ml vody a duste pod pokličkou 15 až 20 minut, dokud nezměkne. Dochucujte cukrem a solí. Zelí má být lehce nasládlé, ne ostře kyselé. Já ho nezahušťuju, nechávám ho tak, jak je.
8.
Osmahněte cibulku na sádle. Třetí cibuli nakrájejte na tenká kolečka. Na pánvi rozehřejte sádlo a cibuli smažte na středním plameni, až bude zlatohnědá a křupavá. Tenhle krok vypadá jako maličkost, ale na talíři udělá hodně.
9.
Podávejte. Na talíř dejte 2 až 3 knedlíky, k nim pořádnou porci dušeného zelí a navrch lžíci horké cibulky se sádlem. Noste na stůl hned, dokud jsou knedlíky i zelí teplé. Foto: Cooky.cz, Bramborové knedlíky plněné uzeným masem Tipy redakce: Výběr brambor: Nejlépe se hodí moučné nebo polomoučné odrůdy, například Agria, Désirée nebo podobný typ. Salátové brambory mívají víc vody a těsto z nich se lepí, hůř drží tvar a zbytečně se s ním bojuje. Uzené maso: Uzená rolka je klasická volba, ale použít můžete i uzenou krkovičku. Dobře funguje také kombinace uzeného masa a menšího množství anglické slaniny, která náplni přidá výraznější kouřovou chuť. Zelí bez zahuštění: Jestli běžně děláte zelí s jíškou, zkuste ho tentokrát nechat jen dušené s cibulí a trochou cukru. Chuť kysaného zelí zůstane čistší a k hutnému bramborovému těstu se takové zelí hodí překvapivě dobře. Zbytky knedlíků: Druhý den jsou výborné nakrájené na plátky a opečené na sádle dozlatova. Připomínají pak trochu bramborák s uzeným. A doma se často ozve, že takhle chutnají možná ještě líp než čerstvé. Jak poznat hotové těsto: Dobré bramborové těsto se z válu odlepuje čistě a při zmáčknutí lehce pruží zpět. Pokud se lepí, přisypte lžíci mouky. Když je naopak moc tuhé a praská, mouky už je v něm příliš; pomůže pár kapek vody a krátké znovu propracování.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková