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Bramborové knedlíky plněné uzeným masem: Podávejte s křupavou cibulkou a dušeným zelím

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Bramborové knedlíky plněné uzeným masem patří k těm jídlům, která se nedají uspěchat. Uvařené brambory z předchozího dne, hrubá mouka, vajíčko a trpělivost. A výsledek je poctivý oběd, který u stolu nikoho nenechá chladným. Podávají se s dušeným kysaným zelím a v sádle osmahnutou cibulkou.
Obrázek na recept na plněné knedlíky

Obrázek na recept na plněné knedlíky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na plněné knedlíky
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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