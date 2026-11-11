Nevěra srazila hodnotu Nvidie o $1,08 bilionu, Huang si pozici CEO na 87 % udrží

Od prvních zpráv o milostných pletkách šéfa Nvidie Jen-Hsun Huanga s údajnou čínskou špinkou Alice Huang klesla hodnota tržní kapitalizace Nvidie o zhruba $1,08 bilionu. Zprvu šlo o stovky miliard dolarů, ale pak se do kauzy vložili akcionáři a jejich právníci, což pokles ceny akcií ještě urychlilo.
- Skandál šéfa Nvidie Jen-Hsun Huanga: Milostný vztah, nebo čínská špionáž?
Právní společnost Rosen Law Firm na popud investora Marka Kistenmachera již předala svoji stížnost soudu. Žaloba tvrdí, že společnosti Nvidia a CEO Jen-Hsun Huang uvedly akcionáře v omyl tím, že označily jednání společnosti se společností Megaspeed za rutinní, a zároveň zatajily informace o Huangově osobním vztahu s Alice Huang, bývalou manažerkou společnosti Megaspeed, kterou americké úřady podezřívají z vazeb na čínské tajné služby. Megaspeed také čelí kritice kvůli obviněním týkajícím se dodávek akcelerátorů umělé inteligence od Nvidie do Číny. Žaloba nicméně neuvádí, kde bere pan Kistenmacher jistotu, že jednání šéfa Nvidie nebylo rutinní a že takto nepostupuje ve všech důležitých obchodech.
Otevřený dopis šéfa Nvidie
Po podání Kistenmacherovy žaloby klesla hodnota Nvidie o zhruba $190 miliard, na čemž se však nejspíš podepsal i fakt, že vyšetřování a případné podání vlastních žalob ohlásily i další advokátní kanceláře, například Levi & Korsinsky, Schall, Brown & Schwartz a Bronstein a Gewirtz & Grossman. Mezi zveřejněním prvních zvěstí a současným okamžikem tak tržní kapitalizace Nvidie spadla ze zhruba $5 bilionů na přibližně $4 biliony. Je logické, že pokles ceny akcií se akcionářům nelíbí - svým jednáním k němu však sami přispívají.
Podle analytického webu Action Network ale není příliš pravděpodobné, že by Jen-Hsun Huang opustil místo CEO společnosti. Šance, že by do konce roku ze svého postu odešel, byla vyčíslena na 13,2 %. Jinými slovy, s 87% pravděpodobností si křeslo a kancelář udrží. Upřímně řečeno, jeho odstoupení si jistě nepřejí ani ti formálně rozzlobení akcionáři, neboť pak by teprve následovalo akciové zemětřesení.