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Nevěra srazila hodnotu Nvidie o $1,08 bilionu, Huang si pozici CEO na 87 % udrží

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Hodnota Nvidie padá, milostná kauza snížila tržní kapitalizaci firmy o stovky miliard a další stovky miliard jí ubírají podané i chystané žaloby akcionářů. Jen-Hsun Huang ale nejspíš kauzu ustojí…
Kauza Huang

Kauza Huang

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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