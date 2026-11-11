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Palubka svítí, READY chybí. Dlouho zapnuté zapalování může vybít 12V baterii hybridu

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Lexus NX 300h se podle majitele rozjel po dolití benzínu. Evropská příručka popisuje, kolik paliva doplnit po vyjetí nádrže a podle čeho poznat, že se hybrid spustil.
Šedý Lexus NX 300h F Sport stojí na parkovišti, pohled zepředu z boku.

Šedý Lexus NX 300h F Sport stojí na parkovišti, pohled zepředu z boku.

Zdroj: Tokumeigakarinoaoshima / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 19:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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