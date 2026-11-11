Palubka svítí, READY chybí. Dlouho zapnuté zapalování může vybít 12V baterii hybridu

Lexus NX 300h se podle zprostředkovaného popisu majitele po dolití benzínu znovu rozjel. Když hybrid nenastartuje, vyplatí se zkontrolovat hladinu paliva a kontrolku READY. Při podezření na únik benzínu volejte asistenci.
Když benzínový Lexus NX 300h s pohonem všech kol odmítl nastartovat, diagnostika vypsala řadu závad. Majitel se obával poruchy trakční baterie nebo hybridního pohonu. Při dalších pokusech podle něj hrozilo i vybití baterie.
Po zvednutí vozu si podle majitele všimli lehké promáčkliny na nádrži. Zda ovlivnila přívod paliva, zůstává otevřené. Majitel počítá s výměnou nádrže.
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Po vyjetí nádrže nemusí pět litrů stačit
Jestli palivo skutečně došlo a nic nenasvědčuje poškození nebo úniku, řiďte se návodem ke svému autu.
Evropská příručka Lexusu NX 300h na straně 75 doporučuje dolít tolik benzínu, aby zhasla kontrolka nízké hladiny paliva. Na rovině to podle této příručky znamená přibližně 10,1 litru. Ve svahu se potřebné množství může lišit.
Pětilitrový kanystr tedy na rovině pokryje zhruba polovinu uvedeného množství. Pokud po něm pořád svítí rezerva a READY se nerozsvítí, nejdřív podle návodu ověřte, zda jste dolili dost. Pokud rezerva zhasne a READY se ani při správném postupu nerozsvítí, obraťte se na servis. Kolik benzínu pomohlo v popsaném případě, nevíme.
Po úplném vyjetí nádrže Lexusu NX 300h nemusí pětilitrový kanystr stačit. Ilustrační foto. Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Svítí READY, i když motor není slyšet
Sledujte, jestli na přístrojovém štítu trvale svítí READY.
Technická příručka Lexusu vysvětluje, že v tu chvíli je hybridní systém připravený k jízdě. Benzínový motor přitom klidně může stát. Vůz se za vhodných podmínek rozjede na elektromotor a benzínový motor se zapíná podle potřeby.
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Při opakovaných pokusech nenechávejte vůz dlouho v režimu IGNITION ON ani ACCESSORY. Dokud hybridní systém neběží, může se podle
příručky NX 300h vybít samostatná 12V baterie a zkomplikovat další spuštění. Slabší osvětlení nebo tichá houkačka patří mezi možné příznaky slabé autobaterie. U Lexusu v popsaném případu stav baterií neznáme. Při podezření na únik benzínu volejte asistenci
Pokud je z auta cítit benzín nebo máte jiný důvod k podezření na únik, znovu ho nestartujte a zavolejte asistenci.
Hasičský záchranný sbor uvádí závady palivové soustavy mezi příčinami požárů aut. Promáčknutou nádrž nechte zkontrolovat v servisu, i když se auto po dolití rozjede. Poškozenou nádrž má zkontrolovat servis i po úspěšném startu. Ilustrační foto. Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Při zvedání auta používejte opěrné body určené výrobcem pro daný typ zvedáku.
Příručka Lexusu ukazuje na straně 441 místa pro pojízdný zvedák vpředu i vzadu.
Máte-li výpis diagnostiky, uložte ho před smazáním chyb. Připište, kdy potíže začaly, co ukazoval palivoměr, zda svítilo READY a kolik benzínu jste dolili. Servis tak dostane vedle kódů i sled událostí. Při předání auta si ujasněte, jestli objednáváte
diagnostiku, nebo už konkrétní opravu.