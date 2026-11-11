Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

"Nechte ty děti dělat chyby!" Berger kritizuje výchovu fotbalových talentů a ukazuje na Yamala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bývalý český reprezentant Patrik Berger upozornil na problémy, které podle něj brzdí rozvoj mladých fotbalistů. V rozhovoru pro Livesport Daily kritizoval přílišný důraz na fyzické parametry, taktické pokyny a výsledky na úkor individuálních schopností. Mladí hráči by podle někdejšího dlouholetého středopolaře Reds měli dostávat větší prostor pro kreativitu, technický rozvoj i chyby, které jsou přirozenou součástí jejich fotbalového růstu.
"Nechte ty děti dělat chyby!" Berger kritizuje výchovu fotbalových talentů a ukazuje na Yamala

"Nechte ty děti dělat chyby!" Berger kritizuje výchovu fotbalových talentů a ukazuje na Yamala

Zdroj: Livesport Daily
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 20:51

Reklama
Další články z SportWin
Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandál
Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandál
Dobýt Tour? Mám dvě nohy, dvě ruce a hlavu, nepovažuji to za vzdálený ani nemožný sen, hlásí Del Toro
Dobýt Tour? Mám dvě nohy, dvě ruce a hlavu, nepovažuji to za vzdálený ani nemožný sen, hlásí Del Toro

Mexický cyklista Isaac del Toro má za sebou mimořádně úspěšnou sezonu 2026, během níž se zařadil mezi...

Messiho americká pohádka nekončí. Zlatou kopačku získal podruhé v řadě a útočí na další rekord
Messiho americká pohádka nekončí. Zlatou kopačku získal podruhé v řadě a útočí na další rekord

Lionel Messi pokračuje v překonávání rekordů také v zámořské MLS. Devětatřicetiletý argentinský mág Interu...

Casillas se naštval na Real! Oba syny stáhl z akademie, vadilo mu jejich přehlížení
Casillas se naštval na Real! Oba syny stáhl z akademie, vadilo mu jejich přehlížení

Bývalý kapitán Realu Madrid Iker Casillas se rozhodl změnit fotbalové prostředí svých dvou synů....

Lyžařská elita má obrovské příjmové rozdíly. Případ Vlhové ukazuje, jak výrazně záleží na umístění
Lyžařská elita má obrovské příjmové rozdíly. Případ Vlhové ukazuje, jak výrazně záleží na umístění

Slovenská lyžařka Petra Vlhová se po více než dvaapůlleté přestávce způsobené vážným zraněním kolena...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.