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Miroslav Krobot slaví 75. Bručoun z Oktopusu nesnáší detektivky, s dcerou Lenkou si jsou prý stále podobnější

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Miroslav Krobot slaví pětasedmdesáté narozeniny. Po letech napsal hru o Eskymo Welzlovi a s manželkou Hanou Doulovou je přes padesát let.
Lenka Krobotová a Miroslav Krobot

Lenka Krobotová a Miroslav Krobot

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 19:50

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